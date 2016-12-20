الإطاحة بنشاط شبكة جهوية مختصة في سرقة السيارات بحي سيبوس في عنابة

نجحت، نهار أمس، عناصر الشرطة القضائية التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، وفي عملية وصفت بالمهمة، في الإطاحة بنشاط شبكة جهوية مختصة في سرقة السيارات وبيع قطع غيارها وتزوير وثائقها القاعدية، على مستوى الحي الشعبي سيبوس شمال شرقي المدينة.العصابة تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة، ينحدرون من أحياء مختلفة من المدينة، كما أسفرت العملية عن استرجاع 3 سيارات مسروقة، ووثائق قاعدية وإدارية مزورة، حيث ثم تحويل الموقوفين على مقر الشرطة القضائية لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية، بعد إخطار الجهات القضائية بمحكمة عنابة. واستنادا لمصادر «النهار» التي أوردت الخبر، فإن عملية تفكيك نشاط الشبكة الجهوية التي يمتد نشاطها إلى عدة ولايات شرقية من الوطن على غرار عنابة وباتنة والطارف وسكيكدة، جاءت إثر التحقيقات الأمنية لعناصر الشرطة القضائية في شكاوى ضحايا هؤلاء الموقوفين، بعد أن تمكنوا خلال الأشهر المنصرمة، من سرقة سياراتهم من مكان ركنها على مستوى مقر سكناهم عبر إقليم المدينة، وهو الأمر الذي عجل بعناصر الشرطة التدخل العاجل والسريع، بعد فتح تحقيق أمني وقضائي في القضية، والذي أفضى إلى الوصول إلى أفراد الشبكة، التي كبدت خسائر كبيرة لدى أصحاب السيارات، بعد تمديد الاختصاص إلى بعض الولايات المجاورة. تم تحرير محضر سماع في حق الموقوفين، وذلك من أجل تقديمهم خلال الساعات القليلة القادمة، أمام الجهات القضائية للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساسا في تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة.