وفاة 16 ألف رضيع خلال سنة في الجزائر

كشف الدكتور «مارك لوسي» ممثل منظمة «اليونسيف» بالجزائر، على هامش ورشة العمل التي احتضنها فندق «نوفوتيل» بقسنطينة، حول المخطط الوطني للتقليل من الوفيات ما قبل الولادة، أن هدف المنظمة هو خفض نسبة الوفيات في صفوف الرضع بالجزائر إلى ما دون 12 حالة وفاة في 1000 حالة ولادة، معتبرا أن الرقم الذي وصلت إليه الجزائر رقم كبير نسبيا، حيث يقدر حاليا بـ16 حالة وفاة في 1000 حالة ولادة حية، 73 من المائة منها نسبة وفيات في الشهر الأول من الحياة، أي ما يعادل 16 ألف طفل يموتون في السنة خلال الشهر الأول من الحياة، مؤكدا سعي المنظمة العمل والتنسيق مع مسؤولي الصحة في الجزائر، من أجل احترام المعايير وتوفير الإمكانيات للازمة لإنجاح هذا المخطط .من جهته البروفيسور جميل لبان أخصائي رضع ما قبل الولادة، وممثل عن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، أكد أن هدف المخطط الوطني لخفض معدل الوفيات المنطلق شهر جويلية الفارط، يسعى إلى تنظيم العيادات الخاصة ووضع برنامج خاص للرضع الذين يولدون قبل موعد الولادة مع الأم وتنظيم مراكز الصحة عبر الوطن، بالإضافة أيضا إلى تحسين الهياكل وقاعات الولادة لاستقبال المواليد الجدد، مرجعا أهم أسباب انتشار الوفيات إلى نقص الوعي لدى الحوامل، مما يعرض الجنين لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم. اللقاء الذي حضره أطباء أخصائيون وقابلات من 14 ولاية شرقية، كان فرصة لطرح مختلف الانشغالات عبر مختلف المستشفيات، بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من عنابة وقسنطينة وسطيف، والتي لخصها المشاركون في نقص أطباء النساء والتوليد وعجز الطاقم الطبي، عندما يكون غير كافي في التكفل بالحالات المستعصية وعدم توفير الإمكانيات، وسوء المتابعة الطبية ما قبل الولادة، مما قد ينجر عنها من أخطار للأم وجنينها. وذهب رئيس مصلحة أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي في قسنطينة، البروفيسور لحمر منار إلى دعوة الأطباء في العيادات الخاصة وبالمستشفيات المجاورة إلى التكفل بحالات الولادة الطبيعية لإنقاص الضغط على المصلحة، بالإضافة أيضا إلى التشخيص الدقيق للحالات المستعصية لتفادي تعريض الأم وجنينها للخطر من خلال الفحوصات والتحاليل اللازمة .ودعا المشاركون إلى اقتراح مراسيم تنفيذية لتنظيم المشاكل المطروحة على مستوى مصالح الولادة، وإنشاء شبكة للتنسيق بين مختلف المستشفيات، بالإضافة أيضا إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة القابلات والطاقم شبه الطبي لمواكبة مختلف التطورات في هذا الميدان.