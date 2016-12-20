أساتذة وأطباء تراجعوا وسحبوا ملفات طلب التقاعد

صندوق التقاعد يوفر أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة تقاعد

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، تراجع عدد كبير من موظفي قطاعي التربية والصحة ممن سارعوا مؤخرا إلى إيداع ملفاتهم للاستفادة من التقاعد، عن طلبهم وسحبوا ملفاتهم.واعتبر المسؤول الأول عن القطاع، أمس، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، أن هذا التراجع عن طلب الإحالة على التقاعد يدل على أن هذه الفئة من العمال قد تم تغليطها من قبل، ولم تكن لديها المعلومات الكافية حول التعديلات الجديدة التي وردت في قانون التقاعد، مما دفعها إلى الإسراع لوضع ملفات طلب الاستفادة التقاعد. من جهة أخرى، قال الوزير إن نص القانون المتعلق بالتقاعد جاء لتكييف منظومة التقاعد بالجزائر مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على موارد الصندوق الوطني للتقاعد، وأضاف الغازي أن النظام الوطني للتقاعد يعد أحد أهم الركائز الأساسية للتضامن الوطني، لاسيما التضامن بين الأجيال، مضيفا أن هذا النظام يوفر أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة تقاعد. وبخصوص الأحكام الجديدة، التي أدرجت في نص هذا القانون الجديد، فقد أكد الوزير أنها تهدف إلى إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية والحفاظ على مبدأ التضامن ما بين الأجيال.من جهتها، أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي، أن التعديلات الواردة في نص هذا القانون تعد مكسبا من بين المكاسب التي تسهر الدولة على تحقيقها، في إطار سلسلة الإصلاحات التي يشهدها قطاع الضمان الاجتماعي، والتي تهدف إلى تغطية اجتماعية شاملة لجميع فئات المجتمع.