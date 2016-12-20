حارس روضة يعتدي جنسيا على طفل في الرابعة من عمره بوهران

عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، قضية الفعل المخل بالحياء بالعنف على قاصر، حيث كانت التماسات النيابة العامة توقيع عقوبة عشرين سنة سجنا نافذا.جاء في سرد الوقائع، أنه بتاريخ 21 جانفي 2016 حوالي الساعة الثالثة مساءً، تقدمت سيدة إلى مقر الأمن لأرزيو لإيداع شكوى ضد حارس روضة أطفال تابعة لبلدية أرزيو، اعتدى جنسيا على طفلها البالغ من العمر أربع سنوات. فحسب شكوى السيدة، أنها اكتشفت الأمر حين تواجدها في الحمام، أين طلبت من ابنها الجلوس لتحممه غير أنه رفض ذلك، كما منعها من لمسه لتكتشف الأمر، وحينما استفسرته عن ذلك أخبرها بما فعله حارس الروضة فيه، حيث عند سماع الطفل صرح أن الحارس أخذه إلى مكان منعزل داخل الروضة قرب صهريج الماء واعتدى عليه بتكبيل يديه بعدما قام بعضّه، ليتم توقيف الجاني واستنطاقه، إذ جاء في محاضر سماعه، أنه يومها دخل الطفل إلى الروضة على الساعة التاسعة والنصف وتوجه مباشرة إلى الأرجوحة ليلحق به الحارس ويعتدي عليه، وقد أثبتت الشهادة الطبية وجود آثار اعتداء جنسي على الطفل.للإشارة، فإن المتهم خضع لخبرتين طبيتين أثبتتا أنه يعاني من تأخر عقلي لكنه لا ينفي المسؤولية الجزائية عنه، وهو الأمر الذي أشار إليه دفاع المتهم، حيث تبلغ نسبة التأخر 80٪.