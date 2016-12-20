حبس المدير الجهوي بالنيابة للضرائب والرقابة القضائية لسابقه لتورطهما في قضية فساد بقسنطينة

كشفت مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالزيادية في قسنطينة، قد أمر في ساعات متأخرة من مساء أول أمس الإثنين، بإيداع المدير الجهوي للضرائب بالنيابة «د.ج» رهن الحبس المؤقت بسجن الكدية، بينما استفاد المدير الجهوي السابق من نظام الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتهما لاحقا. وأوضحت المعلومات المتوفرة بأن الإطارين اللذين يشرفان على تسيير المديرية الجهوية الكائن مقرها بنهج بن مليك في قلب المدينة، والتي تغطي 6 ولايات شرقية، خضعا إلى تحقيقات معمقة من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية التابعة إلى الشرطة القضائية بأمن الولاية، وتوبعا بقضية فساد تعلقت بتهمتي تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة وإساءة استغلال الوظيفة، لم تتضح بعد تفاصيلها الدقيقة وخلفياتها. وقد حاولت «النهار» أخذت معلومات إضافية من طرف الجهات الرسمية، إلا أن الأمر تعذّر علينا، خصوصا وأن أمر إيداع المدير الجهوي بالنيابة رهن الحبس المؤقت أحدث حالة من القلق والتساؤلات حول القضية وسط مئات الموظفين بمدينة الجسور المعلقة، ناهيك عن غياب جهة مسؤولة لديها الصلاحية القانونية للإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام. وأمام السرية والتكتم الكبيرين اللذين أحيطت بهما القضية، تضاربت الروايات حول الجهات التي استفادت من الوثائق محل تحقيق، إذ لم يستبعد متتبعون أن تكون القضية ذات الصلة بأحد المتعاملين الاقتصاديين من أجل التهرب الضريبي، وهو ما لم يتم التأكد منه بصفة رسمية.

هشام. ع