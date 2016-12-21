العثور على جثة مفصولة الرأس وأطرافها متفرقة بأكياس في وهران

باشرت مصالح الدرك بوهران، تحقيقات موسعة حول حريمة قتل مروعة لم تتضح معالمها بعد، عقب العثور على رأس بشري منفصل عن الجسد وثلاثة أكياس بلاستيكية تحوي أطرافا بشرية في أماكن متفرقة بمنطقة معزولة بالمكان المسمى الأفق الجميل المؤدي إلى «سانتاكروز». الواقعة تم اكتشافها في حدود الساعة التاسعة ليلا، عندما أخطرت ذات المصالح عن وجود جثة في بداية التعفن مقطعة ومرمية بالمنطقة المذكورة، الأمر الذي دفع بالمحققين إلى التنقل إلى عين المكان، أين تم معاينة عدة أشلاء لجسد بشري لم تحدد هويته ولا جنسه، نظرا لكون الجثة منكل بها ومفصولة الأطراف، حيث وجد الرأس مرميا بالخلاء، فيما وضعت باقي الجثة في ثلاثة أكياس، وهو ما يعني أن الضحية تعرض للقتل والتنكيل، ليتم تحويل أشلاء الجثة لإخضاعها لعملية التشريح الباطني لمعرفة هوية صاحبها، حتى يتمكن المحققون من كشف ملابسات وفاته وفك لغز القضية.