فتاة تقود عصابة لسرقة الدراجات النارية بعد إغراء أصحابها في سوق أهراس

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية سوق أهراس، أمس الأول، من الإطاحة بمجموعة من الأشخاص بينهم فتاة يمتهنون سرقة الدراجات النارية وسلبها من أصحابها بالقوة. وحسبما علم من مصادر «النهار»، فإن هذه العملية جاءت بناء على شكوى تقدم بها ضحية في عقده الثالث من العمر، مفادها تعرضه للاعتداء من قبل مجموعة أشخاص قاموا باعتراض طريقه وسلبه دراجته النارية بإقليم الأمن الحضري الثامن، مقدما بذلك مواصفات للفتاة المشتبه فيها، وبتكثيف عمليات البحث والتحري، تم التوصل للفاعلة التي بعرضها على الضحية للوهلة الأولى تم التعرف عليها، وأثناء أطوار التحقيق اعترفت بالجرم المنسوب إليها و أنها قامت بإغواء الضحية واستدراجه لمرافقتها للمكان الذي يتواجد فيه رفقاؤها لسلبه الدراجة النارية، كما تم التوصل إلى جميع اللصوص وتوقيفهم، وباستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمتورطين الذين أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس .