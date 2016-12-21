السكان يخرجون في مسيرة من حي «الكابص» إلى مقر بلدية سبدو في تلمسان

خرج العشرات من سكان حي الكابص في مسيرة جماعية راجلين من أمام مقر الجزائرية للمياه القريب من الحي إلى غاية مقر البلدية، أين تدخلت مصالح الأمن لعدم عرقلة سير المركبات على الطريق الوطني رقم 22 وسط المدينة، وذلك بعد أن وقفوا لقرابة الساعة أم مقر الجزائرية للمياه من دون أن يأتي إليهم أي مسؤول، خصوصا وأن السلطات كانت منشغلة بترتيبات أمنية على مستوى الطريق الرئيسي للمدينة.تنقل المحتجون بعد مقر البلدية إلى مقر الدائرة، أين تنقل رئيس الدائرة رفقتهم إلى الحي الذي يعرف تدهورا في المحيط المعيشي رغم وجود ثانوية ومتوسطة وعدة مدارس ابتدائية، حيث لم يستفد من أية عملية للتهيئة منذ قيامه، رغم تهيئة أحياء أخرى عبارة عن أراضي غير مبنية منذ العهدتين الماضيتين، الأمر الذي يثير غضب سكان حي الكابص، الذين أكدوا أنهم حرموا طيلة هذه المدة من حقهم في التهيئة، بل إن المساكن من دون قنوات للصرف الصحي وبدون إنارة عمومية ولا غاز طبيعي، رغم أن المدينة كلها مزودة بالغاز، فضلا عن الفوضى التي يوجد فيها الحي بوجود مربين للمواشي والأبقار يضعون زرائبا أمام المساكن، ورغم وجود قرارات للتنفيذ بإخلاء تلك المجمعات السكنية من تربية الأبقار والمواشي في الوسط الحضري، تبقى مخاطر الأمراض قائمة إزاء صمت السلطات الصحية المعنية بشكل مباشر بهذا الوضع ووجود مؤسسات تربوية محاظة بخيم وبزرائب المواشي في حي الكابص. هذا واتصلنا برئيس دائرة سبدو، الذي أوضح لـ«النهار» أنه تنقل شخصيا برفقة السكان للحي واستمع لمطالبهم وتوصلت السلطات المحلية من رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والسكان إلى قرارات بتسجيل التهيئة ضمن ميزانية البلدية، ليستفيد الحي من المشروع التهيئة ضمن المخطط البلدي للتنمية، كما نشير إلى أن رئيس البلدية أبلغ السكان قبل الاحتجاج بمدة بأنهم سيتفيدون من مشروع للتهيئة في الحي المذكور، خصوصا وأن هذه الوضعية تمتد على مدار 20 سنة أو أكثر.