نشر أسماء مكتتبي «عدل 1» عبر موقع الوكالة لتسلم مفاتيح شققهم

توقيع عقود شراء السكن الإيجاري لدى الموثقين قبل تسلم المفتاح

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» أن مواعيد تسلم المفاتيح لمكتتبي «عدل 1» سيتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوكالة، وذلك لتنظيم العملية بجميع الولايات وتفادي الاكتظاظ الذي قد يترتب عن العملية، مضيفة أن العملية ستتواصل إلى غاية تسليم المفاتيح لجميع المكتتبين. وأوضحت الوكالة أن تسليم المفاتيح لمكتتبي «عدل 1» سيتم بعد توقيع عقد شراء السكن الإيجاري لدى الموثقين، عكس ما كان معمولا به، وذلك لتسهيل العملية أكثر للمكتتبين والوكالة والموثقين. ومن المنتظر أن يكون منح الوثائق لتوقيع العقود بعد التعرف على مواعيد تسليم المفاتيح، كما سيرافق العملية استدعاء المكتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول والثاني والثالث لتسديد الشطر الرابع من قيمة الشقة، وذلك قبل الشروع في تسليم المفاتيح، أين تعد هذه العملية المرحلة الأخيرة بعد استكمال عدد كبير من مشاريع السكن الخاص بهذا البرنامج. وذكرت الوكالة أنه على كل المكتتبين لسنتي 2001 و2002 الذين قاموا بتحيين ملفاتهم سنة 2013، وسددوا الشطر الأول والثاني والثالث من قيمة الشقة، ضرورة الاطلاع على موقعها الإلكتروني لسحب أوامر الدفع المتعلقة بالقسط الرابع من مستحقات مساكنهم. وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» قد عن فتحت موقعها لمكتتبيها للتعرف على مصير ملفاتهم بعد غربلتها والتأكد من مدى مطابقة وثائق الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء، وذلك من أجل مواصلة إجراءات الحصول على مساكنهم. وقد قامت وكالة «عدل» بطلب وثائق الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك للتأكد من مدى مطابقة الملفات التي أودعت، على اعتبار أن هناك من قاموا بتغيير وظائفهم أو تبديل المؤسسات التي كانوا يعملون بها قبل أو أثناء إيداع ملفاتهم.