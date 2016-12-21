45 ٪ من تلاميذ الأولى متوسط معدلاتهم تساوي أو تقل عن 8 من 20

40 ٪ من تلاميذ الثالثة ابتدائي تحصلوا على معدلات 5 من 10 تلاميذ الأولى ثانوي يحققون نتائج كارثية وعلامات ضعيفة في مادة الرياضيات

ضبطت مجالس الأقسام للأطوار التعليمية الثلاثة نتائج الفصل الأول، والتي كشفت عن نتائج كارثية وضعيفة جدا تحصل عليها التلاميذ، خاصة في الطور الابتدائي، بعد حصول أكثر من 40 من المائة من تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي على معدلات لا تتجاوز 5 من 10كشفت مصادر موثوقة للنهار، أن نتائج الفصل الأول لبرنامج الجيل الثاني لمختلف الأطوار التعليمية الثلاثة لم تكن مرضية، حيث تم تسجيل تدني في مستوى تلك النتائج بالمقارنة مع الموسم الدراسي الفارط، خاصة بعد تطبيق برنامج الجيل الثاني، والذي أعلنت عنه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بالسنة الأولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط، حيث أرجعت مصادر النهار سبب تدهور نتائج التلاميذ إلى نوعية الأسئلة التي ميزت الفصل الأول، والتي ارتكزت على التفكير والفهم أكثر منها على الحفظ، وهو ما أثر سلبا على نتائج التلاميذ الذين اعتادوا الحفظ خاصة في المواد العلمية. وأضافت مراجع النهار، أن النتائج تشير إلى أن أكثر من 60 من المائة من تلاميذ السنة الأولى متوسط لم يتحصلوا على المعدل، أي أن معدلاتهم كانت دون 10 من 20، وأن أكثر من 45 من المائة منهم تحصلوا على معدلات تساوي أو تقل عن 8 من 20. من جهة أخرى، أشارت ذات المصادر إلى أن تلاميذ السنة الأولى ثانوي حقّقوا نتائج كارثية، خاصة بمادة الرياضيات التي تحصل فيها التلاميذ على نقاط ضعيفة، وهو ما يعكس تأثير الإضرابات المتتالية التي ميّزت الفصل الأول، إلى جانب تدني مستوى الأساتذة المتربصين الموظفين عن طريق الاستخلاف.من جهتها، ستشرع المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي في تسليم كشوفات النقاط الخاصة بالفصل الأول لأولياء التلاميذ بداية من اليوم، إضافة إلى تنظيم أبواب مفتوحة لاستقبال الأولياء من طرف الأساتذة.