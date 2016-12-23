شرطة براقي تفكك شبكة إجرامية احترفت سرقة السيارات الفخمة

العصابة تعمل بالتواطؤ مع موظفين إداريين لتزوير الوثائق

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات بالنصب والاحتيال على المواطنين، حيث تم استرجاع 19 مركبة وإيقاف 3 أشخاص متورطين في القضية.

قال منيعي خالد رئيس فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي، إن مصالح أمن ولاية الجزائر تمكنت، مؤخرا، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات، حيث تم إيقاف 3 أشخاص مشتبه فيهم، واسترجاع 19 سيارة، أغلبها سيارات فخمة من نوع «308»، «208»، «مرسيدس» و«Range rover»، مشيرا إلى أن هذه الشبكة تحترف سرقة السيارات عبر عدة بلديات بالعاصمة، أين تم إيقاف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة. وأشار ذات المتحدث إلى أن المشتبه فيه الرئيسي معروف لدى المصالح الأمنية بالمقاطعة الإدارية لبراقي بقضايا مماثلة، على غرار الخيانة والنصب، مفيدا بأن الشبكة الإجرامية المنظمة التي تم تفكيكها تحترف السرقة عن طريق خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، وهذا بتقليد أختام رسمية وإدارية وتزوير الملفات القاعدية بتواطؤ موظفين إداريين عبر مختلف البلديات، مضيفا أن هذه العملية النوعية لمصالح أمن ولاية الجزائر تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش، حيث تم تقديم المشتبه فيهم، أول أمس الخميس، أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية وكذا خيانة الأمانة.