تفكيك شبكة جهوية كانت بصدد ترويج نصف قنطار من الكيف في سيدي بلعباس

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة بن باديس غرب ولاية سيدي بلعباس، من إحباط محاولة ترويج وتهريب كمية من الكيف المعالج تقدر بأكثر من نصف قنطار، كما تم القبض على 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و49 سنة، بالإضافة إلى 5 مركبات من بينها شاحنة، ناهيك عن مبالغ مالية تعتبر من عائدات المتاجرة بهذه السموم.

أطوار القضية، تعود إلى بحر الأسبوع المنصرم، بعد استغلال الشرطة معلومات مفادها وجود شخصين يحوزان على كمية من الكيف المعالج وهما بصدد ترويجها، ليباشر المحققون فتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات القضية، وبعد عملية تفتيش قانونية لمنزل المعنيين، تم ضبط كمية من المخدرات تقدر بـ51.280 كلغ كانت مخبأة بإحكام داخل المسكن المذكور، كما تمكنت قوات الشرطة من استرجاع 5 سيارات من بينها شاحنة كانت تستعمل في نقل السموم. ومواصلة للتحقيقات، تمكنت المصلحة من تحديد هوية باقي أفراد العصابة، وتم التنقل إلى منطقة العريشة بولاية تلمسان، أين تم توقيف المدبر الرئيسي الذي كان على متن شاحنة، حيت باغتته قوات الشرطة وأوقفته في حالة تلبس وبحوزته 51 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام في الصندوق الخلفي للشاحنة، ليتم تحويل الجميع إلى مقر المصلحة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.