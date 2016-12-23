قطار يبتر ذراع شاب بعدما ألقى به لصان على خط السكة في قسنطينة

كشف بيان أصدرته خلية الإعلام والاتصال لدى أمن ولاية قسنطينة، أن عناصر الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث عشر الكائن بحي باب القنطرة، تمكنوا من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 سنة، عن قضية تكوين جماعة أشرار قصد الإعداد لارتكاب جناية ضد الأشخاص، ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار ومحاولة السرقة بالعنف والتعدد. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ الثامن من الشهر الجاري، تبعا للمكالمة الهاتفية التي تلقتها ذات العناصر بخصوص استقبال مصلحة الاستعجالات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن باديس شخصا مبتور اليد، على الفور تم التنقل إلى المستشفى، وخلال التحقيق تبين أن هذا الأخير تعرض لحادث بتر يده على مستوى السكة الحديدية بحي الصنوبر، حيث تم استدراجه من قبل أحد معارفه إلى عين المكان، ليكون ضحية اعتداء، وخلال مقاومته للمعتدين الذين حاولوا الاستيلاء على هاتفه النقال بالعنف والاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، تم دفعه على خط السكة الحديدية بالتزامن ومرور قطار في تلك اللحظة، حيث سقط أرضا وبترت ذراعه بالكامل. لتباشر العناصر الأمنية فتح تحقيق، وبمساعدة الضحية تم تحديد هوية المشتبه فيهم، كون أحدهم يعد من أصدقاء الضحية، حيث أن التحريات والأبحاث المكثفة مكنت من توقيف أحد المشتبه فيهم على مستوى حي الشالي، ليتم تحويله إلى مقر المصلحة، واستمرارا للتحقيق تم التوصل إلى تحديد هوية شريكه الذي تم توقيفه هو الآخر على مستوى محل إقامته.