توقيف 12 امرأة خلال مداهمة مرقص ببوليماط في بجاية

تمكن أفراد الدرك الوطني ببجاية، من تفكيك شبكة مختصة في الدعارة، خلال مداهمة ليلية لإحدى الملاهي غير المرخص له بالنشاط، وتم توقيف 12 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و38 سنة وتوقيف مسير الملهى وجميع عماله، وبعد عملية التفتيش التي استغرقت طوال ساعات الليل تم حجز 7400 قارورة خمر ومبلغ مالي قدره 102 مليون سنتيم عبارة عن مداخيل بداية السهرة وأسلحة بيضاء مختلفة، منها منها سلاح صيد السمك وغاز مسيل للدموع. من جهتهم المواطنون الذين استحسنوا العملية، طالبوا بتعميمها على جميع الملاهي غير الشرعية من دون استثناء، وتدخل هذه العملية في إطار نشاطات مصالح الدرك المتعلقة بمحاربة وممارسة النشاط التجاري غير الشرعي للمشروبات الكحولية وفتح أماكن للفسق والدعارة.