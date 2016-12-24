مجهولون يذبحون فتاة من الوريد إلى الوريد بحاسي بحبح في الجلفة

شهدت، ليلة أوّل أمس، مدينة حاسي بحبح شمال ولاية الجلفة، جريمة قتل شنعاء راحت ضحيتها فتاة في عقدها الثاني عن طريق الذبح من الوريد إلى الوريد، بعد أن تعرّضت لطعنات خنجر، إضافة إلى عمليات الخنق على مستوى الرقبة. وأفاد مصدر «النهار» أنّ مصالح أمن الدائرة عثرت على الشابة الضحيّة البالغ عمرها 28 سنة التي تنحدر من بلدية حاسي بحبح، حيث تعرّضت للقتل في ظروف غامضة على مستوى حي العطري من طرف أشخاص مجهولي العدد والهوية. و قد سارع المواطنون إلى إبلاغ مصالح الحماية المدنية التي تنقلت إلى عين المكان رفقة وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح، أين تمّ نقلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية بمدينة حاسي بحبح من أجل تلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة بسبب خطورة الإصابات التي تعرّضت لها، حيث مازالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة والوصول إلى الفاعل الرئيسي في هذه الجريمة الشنعاء .