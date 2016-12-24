شاب يتعرض للاختطاف والاغتصاب والتعذيب من طرف شقيق خطيبته في البليدة

تعرض شاب لعملية اختطاف على طريقة أفلام «الأكشن» الأمريكية، أين قام 4 أشخاص من بينهم امرأة على متن سيارة سياحية من نوع «إيديس» مؤجرة من كراء السيارات، حيث تم اعتراض سبيله والاعتداء عليه بواسطة السلاح الأبيض وإرغامه على الصعود على متن السيارة وتحويله إلى مكان مهجور، أين تم الاعتداء عليه جسديا، ليتم بعدها التخلص منه برميه بالقرب من محطة نقل المسافرين بسوق قصاب بالبليدة مكبل اليدين في حالة غيبوبة، نتيجة الجروح البليغة وآثار الحروق على جسده، حيث انتقم منه شقيق خطيبته، التي قام الضحية بالاعتداء عليها بأعالي مدينة الشريعة وحرقها بأعقاب السجائر في مناطق حساسة من جسمها.الحادثة ترجع إلى تاريخ 15 ماي 2016، أين تم العثور على الضحية «ج.ف» بالقرب من محطة نقل المسافرين بالبليدة في حالة يرثى لها مكبل اليدين والرجلين، وآثار الاعتداء على جسده مع حروق بليغة، أين تنقلت دورية لعناصر الشرطة مرفوقة بعناصر الحماية المدنية لإسعاف الضحية الذي صرح أن المتهمين «ش.ي» و«ب.م» و«ع.ع» و«ب.ي» من بينهم امرأة قامت برشه بقارورة مسيلة للدموع، قاموا باختطافه على متن السيارة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض واحتجازه بمكان مجهول، أين تعرض لشتى أنواع التعذيب والحرق و هو مكبل اليدين والرجلين والاعتداء عليه جنسيا، ليتم بعدها رميه بالقرب من محطة نقل المسافرين؛ وبعد إيقاف المتهمين حاولوا إنكار التهم المنسوبة إليهم، وتبين من خلال التحقيق، أن القضية جاءت عقب إقدام الضحية على الاعتداء على خطيبته وهي شقيقة المتهم الأول «ش.ي»، بتحويلها إلى مدينة الشريعة والاعتداء عليها جنسيا وتحميل مقاطع فيديو على هاتفه النقال والقيام بحرقها بالسجائر في مناطق مختلفة من جسمها، أين قدمت شكوى ضده، وهو الملف الذي لا يزال على مكتب قاضي التحقيق للنظر فيه، وعند سماع المتهم»ش.ي» قال إنه قرر الانتقام لشقيقته، فقام بالاتفاق المسبق مع شركائه وكراء سيارة واختطاف الضحية الذي حاول التراجع أثناء جلسة المحاكمة والتصريح بأن من قاموا بخطفه أشخاص يجهلهم، وأن ما جرى مع شقيقة المتهم الأول ليس حقيقيا وأنهما تزوجا، إلا أن ما جرى خلال الجلسة وعبر جميع مراحل التحقيق، بيّن ضلوع المتهمين الأربعة في الجريمة المرتكبة انتقاما من الضحية لما فعله بخطيبته، لتوقع محكمة جنايات البليدة عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق جميع المتهمين عن جناية خطف وحجز شخص من دون أمر من السلطات المختصة، مع التعديب الجسدي.