مكتتبو «عدل 2» يتجمهرون ومصالح الأمن تفرّقهم أمام مقر ولاية معسكر

طوقت، صبيحة أمس، عناصر مصالح الأمن بمدينة معسكر، العشرات من مكتتبي «عدل 2»، ثم شرعت في تفريقهم بعد محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى مقر الولاية، وقد تم توقيف العشرات منهم وتحويلهم إلى مقر مديرية الأمن الولائي، حيث تم الاستماع إلى إفادات بعضهم في محاضر رسمية حول إقدامهم على التجمهر من دون رخصة.كان من بين الموقوفين أطباء وأساتذة جامعيون وإطارات قبل الإفراج عنهم في وقت لاحق، واستنادا إلى بيان «جمعية مكتتبي عدل 2 بمعسكر»، فإنها تتابع بقلق بالغ التطورات المتعلقة بإنجاز برنامج مساكن «عدل 2» على مستوى تراب الولاية، حيث عبّرت الجمعية عن استيائها وتذمرها الشديدين لعدم التزام السلطات الولائية بتنفيذ ما جاء في محضر الاجتماع رقم 3679 المؤرخ في 17 /09/2016 والخاص بدراسة برنامج مساكن عدل وكذا التأخر غير المبرر في وتيرة الأشغال على مستوى 750 مسكنا بحي المحطة وتوقفها على مستوى موقع 750 مسكنا بسيدي عبد القادر بن جبار في مدينة معسكر وعدم الانطلاق في مشروع 300 مسكن ببلدية سيڤ، كما أنه لم يتم لحد الآن تجسيد مشروع 1000 مسكن للسنة المالية 2015 على أرض الواقع بكل من بلديات المحمدية وغريس وتيغنيف والمامونية وبوحنيفية. الجمعية سجلت أيضا استغرابها الشديد من عدم الترخيص لها بعقد ملتقيات وتجمعات في القاعات مع المكتتبين بالرغم من أن الدستور الجزائري يكفل للجمعيات عقد نشاطاتها وتجمعاتها بغية تسهيل التشاور وكشف الغموض والوقوف على المشاكل التي تحول من دون إنجاز برنامج رئيس الجمهورية، كما تلح الجمعية على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية تحت إشراف وزير السكن والعمران والمدينة من أجل تقصي الحقائق وتدارك المشاكل المتعلقة بإنجاز برنامج «عدل 2» على مستوى تراب الولاية، وحمّلت الجمعية كافة السلطات المعنية المسؤولية التامة عن المشاكل التي يتخبط فيها المشروع ومطالبتها بتدارك الموقف في أقرب الآجال حتى لا يتكرر ما حدث لمكتتبي «عدل 2001 و2002» في الولايات الأخرى، وكان مدير السكن قد أشار في وقت سابق إلى أن الإجتماع الطارئ الذي عقدته الأمينة العامة بالمديريات المعنية والسلطات المحلية وممثلين عن إدارة عدل بصفتها صاحبة المشروع، خلص إلى المطالبة بفسخ العقد مع الشركة الجزائرية الصينية المكلفة بإنجاز هذا المشروع بسبب فشلها في إنجاز هذا المشروع واستبدالها بمؤسسة قادرة على إعادة بعث هذا المشروع من جديد من أجل تسليمه للمكتتبين في أقرب الآجال.