استدعاء 100 ألف مكتتب في «عدل 2» لاختيار المواقع

التعرف على نتائج الاختيارات بعد 15 يوما فتح الموقع الرسمي يوم الإثنين على الساعة 11:00 ليلا الدفعة الأولى في العاصمة تمس 40 ألف مكتتب وفتح الدفعة الثانية في مارس المواقع هي : سيدي عبد الله، بوينان، الرغاية، برج الكيفان، حي فايزي، أولاد فايت، عين المالحة، عين البنيان

ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، في استدعاء 100 ألف مكتتب من «عدل 2» المسجلين في سنة 2013، عبر ولايات الوطن في الموقع الرسمي الذي سيفتح يوم الإثنين على الساعة الحادية عشر ليلا. وكشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، طارق بلعريبي، في لقاء مع «النهار»، أن عملية فتح الموقع الرسمي للوكالة لاختيار المواقع السكنية لمكتتبي «عدل 2013» ستنطلق يوم الإثنين على الساعة الحادية عشر ليلا، مضيفا أنه سيتم استدعاء المكتتبين حسب التسجيل الأولي من 1 إلى 40 ألف في العاصمة مثلا، وهي الدفعة الأولى، في حين سيتم إطلاق الدفعة الثانية في شهر مارس من السنة القادمة، وحسب ذات المتحدث، فإن العملية في العاصمة ستفتح في كل من مواقع سيدي عبد الله، بوينان، الرغاية، حي فايزي، برج الكيفان، أولاد فايت، عين المالحة، عين البنيان.وتشمل العملية أيضا استدعاء 8 آلاف مكتتب في قسنطينة، وهو العدد الإجمالي لعدد المكتتبين في الولاية، وبالتالي غلق ملف برنامج مساكن عدل 2013 بالولاية بشكل نهائي، أما ولاية عنابة سيتدعى 5800 مكتتب وسطيف والبليدة ووهران 7 آلاف مكتتب وولايتي البيض والبويرة 500 مكتتب لكل ولاية وسيدي بلعباس 3 آلاف وغليزان وعين الدفلى وبومرداس وتيزي وزو ألفين مكتتب لكل ولاية، وسيستدعى أيضا 2300 مكتتب لكل من ولايتي باتنة والشلف، وبشار 1400 مكتتب والأغواط 1000 مكتتب وأدرار 320 وتلمسان 3600 مكتتب.وقال بلعريبي في معرض تصريحاته لـ«النهار»، إن عملية استدعاء المكتتبين ستكون حسب الترتيب التسلسلي للمسجلين لأول مرة، وستستمر العملية إلى غاية الانتهاء من البرنامج الذي كانت فيه الحصة الأكبر لولاية العاصمة التي أنجزت فيها نسبة كبيرة من الوحدات السكنية، في حين انطلقت عملية إنجاز جميع المواقع السكنية في الولايات الأخرى، والتي شارفت في بعضها على الانتهاء.وأوضح المدير العام للوكالة، أن التعرف على نتائج اختيار المواقع سيكون أيضا عبر الاطلاع على الموقع الإلكتروني للوكالة بعد 15 يوما فقط، وبعدها يتم استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني من قيمة المساكن التي تسلم في الآجال القريبة بعد الانتهاء من الأشغال بنسبة 100 من المائة.وطمأن المتحدث المكتتبين بأن الموقع الرسمي سيكون جاهزا، يوم الاثنين القادم، وسيراعي الإقبال الكبير للمستدعين لاختيار المواقع، وبالتالي فإن المصالح المكلفة بالوكالة جهزت الموقع جيدا حتى لا يكون هناك ضغط أو انقطاع أو أي محاولة لاختراق الموقع.