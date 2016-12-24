بن غبريت تنظم انتخابات تجديد لجان الموظفين بالمؤسسات التربويـة

الوزارة تلزم المنتخبين بالتصويت خارج ساعات العمل

أمرت وزارة التربية الوطنية، بإجراء انتخابات لتجديد مختلف لجان الموظفين عبر كامل ولايات التراب الوطني، التي ستجرى يوم 14 مارس 2017، فيما اشترطت الوزارة ترشح المتربصين والمرسمين فقط، مع إلزام الموظفين المشاركين بأداء الواجب الانتخابي خارج أوقات العمل.وحسب تعليمة تحوز النهار نسخة منها، وجهتها وزارة التربية الوطنية لمديريات التربية عبر ولايات الوطن، بغرض إخطار مفتشي الأطوار التعليمية الثلاثة ومفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، من أجل إعلام الموظفين المشاركين في الانتخابات الخاصة بتجديد لجان الموظفين عبر ولايات الوطن، بأن هذه الأخيرة ستجري يوم 14 مارس 2017، فيما اشترط بأن يكون المترشحون من المتربصين أو المرسمين فقط، بالإضافة إلى ذلك تحديد يوم 7 مارس من السنة المقبلة، نشر قوائم المترشحين داخل المؤسسات التربوية.كما حددت التعليمة الإجراءات التقنية لانتخابات لجان الموظفين، خاصة فيما تعلق بقوائم المترشحين داخل المؤسسات للاطلاع عليها، حيث لا يَنْتَخِب موظف مكان موظف آخر إلا بوكالة مؤشرة من طرف مدير المؤسسة ولا يتجاوز عدد الوكالات وكالة واحدة، وكل مدير ثانوية ومتوسطة ومفتش التعليم الابتدائي هو رئيس على مكتب الانتخاب على مستوى مؤسسته أو مقاطعته، وتعتبر هذه التعليمة بمثابة استدعاء له ويعين بقية رؤساء المكاتب من طرف مدير التربية للولاية.كما أوضحت التعليمة أهمية العملية، مع إلزام الموظفين المشاركين بأداء الواجب الانتخابي خارج أوقات العمل، وأن هذه العملية لا تؤثر على الدراسة والسير الحسن للمؤسسات، ومطالبة رؤساء المؤسسات التعليمية بنشر التعليمة لكافة المفتشين وتوزيع هذه التعليمة على أوسع نطاق وإمضائها من طرف الموظفين، حتى يتسنى لهم الإطلاع عليها، قبل سحب قوائم المترشحين يوم 2 مارس، من طرف رؤساء المراكز من مكتب المنازعات والتقاعد والمعاشات.