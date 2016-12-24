بوضياف ينهي مهام أربعة مديري مؤسسات استشفائية

ستباشر، اليوم، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جملة من التغييرات على مستوى المؤسسات والمراكز الصحية التابعة لها، المنتظرة خلال الأيام القليلة القادمة، مع إنهاء مهام أكثر من مدير، عقب العملية التقييمية التي قامت بها مصالح المفتشية العامة للصحة.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، تقرر تعيين مديرة المركز الاستشفائي لزرالدة على رأس مستشفى عين طاية، مع إنهاء مهام مدير المستشفى الحالي، كما تقرر إنهاء مهام كل من مدير مستشفى الرويبة ومستشفى الأمراض العقلية للشراڤة وإحالتهما على التقاعد.وتشمل عملية التغيير التي سيباشرها اليوم مدير الصحة لولاية الجزائر، تعيين مدير المركز الصّحي لبراقي على رأس مستشفى زميرلي بالحراش، على أن تسند مهام تسيير المدرسة الوطنية للمناجمنت في الصحة لمدير مستشفى زميرلي الحالي، بعد التحاق المدير السابق بالمدرسة الوطنية للإدارة.وسيتولى مهام تسيير مستشفى بلفور مدير مستشفى البليدة الحالي، مع إنهاء مهام المدير الحالي، وسيتولى مهمة تسيير مستشفى زرالدة مدير مستشفى الثنية الحالي.وعلى الصعيد ذاته تم تحويل مدير المؤسسة الجوارية لزرالدة لتولي مهام تسيير مركز مكافحة السرطان بالبليدة، فيما تقرر تعيين مدير المؤسسة الجوارية لبوشاوي لتولي مهام مدير الصحة في بسكرة.كما تقرر تعيين مدير المؤسسة الجوارية لباب الوادي على رأس مستشفى الرويبة، مع الاحتفاظ بكل من مدير المركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي، مصطفى باشا ونفيسة حمود «بارني» سابقا في مناصبهم.وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فمن المنتظر أن يتم تحويل مدير المركز الاستشفائي الجامعي لبني مسوس الهاشمي شاوش إلى وزارة الصحة لتولي منصب مسؤولية لم يتم تحديدها بعد، فيما سيتولى مهام تسيير المستشفى عوضا عنه مدير المركز الاستشفائي لباينام.حركة التغييرات التي قام بها وزير الصحة، جاءت بعد عملية تقييمية واسعة قامت بها وزارة الصحة، حيث تم الوقوف على العديد من النقائص، والتي استلزمت اتخاذ قرارات صارمة للتحكم في القطاع، الذي يشهد الكثير من التجاوزات، حيث أمر المسؤول الأول عن القطاع عبد المالك بوضياف بإجراء عملية تفتيش تمس كل المؤسسات الصّحية على المستوى الوطني، جنّد لها أكثر من 45 إطارا مركزيا من الوزارة، وهي التي تم من خلالها تقييم مدى تنفيذ وتجاوب المسيرين مع كل التعليمات التي تم إعطاؤها.وشملت عملية التقييم عدة محاور من أهمها استقبال المرضى، والتكفل بهم وتسيير الاستعجالات والنظافة والتحكم في تسيير التجهيزات الطبية، وصيانتها والعلاج المنزلي والتطبيب عن بعد والتسيير العقلاني للمواد الصيدلانية.كما شملت عمليات التفتيش، تنفيذ مخطط السرطان واحترام مواقيت العمل والحوار الاجتماعي للتكفل بالوضعيات المهنية للمستخدمين، وزرع الأعضاء والاستعمال الراشد للمال العام.