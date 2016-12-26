بالوثيقة.. بلحمر سُجن لمدة سنتين بتهمة تكوين مجموعة إرهابية سنة 94

نشر الموقع الإخباري الإلكتروني ALG24 حقائق ومعلومات جديدة تخص المدعو الحاج لحمر المعروف شعبيا باسم الراقي بلحمر، الذي قامت السلطات الولائية بولاية غليزان الأسبوع الماضي بغلق مقرين له في إقليم الولاية كان يستعلهما لممارسة نشاطاته المشبوهة.

وحسب المعلومات التي نشرها الموقع، فإن المدعو الحاج لحمر "بلحمر" قد تورط منتصف سنوات التسعينات في قضية إرهاب، أين حكم عليه بالسجن.

وفي التفاصيل، تفيد المعلومات التي نشرها موقع ALG24 مرفوقة بوثيقة تتمثل في نسخة من سجل السوابق العدلية للمعني، فإن بلحمر أودع الحبس بداية سنة 1994 بتهمة الانخراط في مجموعة إرهابية، قبل أن تتم محاكمته أشهر بعد ذلك التاريخ، حيث جرى الحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سنتين.

وتفيد نسخة من شهادة السوابق العدلية للمتهم بلحمر، أن هذا الأخير جرى الحكم عليه يوم 19 أكتوبر 1994 في تلك القضية حضوريا، حيث نسبت له تهمة تكوين مجموعة إرهابية، كانت تنشط بمنطقة الظهرة غرب الوطن، وتحديدا في إقليم ولايتي غليزان ومستغانم.

وتنطبق نفس المعلومات الواردة في نسخة السوابق العدلية مع تفاصيل هوية الراقي بلحمر، حيث أنه من مواليد 16 جانفي 1967، بولاية مستغانم، ووالده هو "ل. م" ووالدته هي "ب. ص. ر".