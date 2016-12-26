الرئيسية اخر الأخبار بالوثيقة.. بلحمر سُجن لمدة سنتين بتهمة تكوين مجموعة إرهابية سنة 94

بالوثيقة.. بلحمر سُجن لمدة سنتين بتهمة تكوين مجموعة إرهابية سنة 94

  • 26/12/2016
  • باسين عبد الباقي
  • 82961
  • 14
بالوثيقة.. بلحمر سُجن لمدة سنتين بتهمة تكوين مجموعة إرهابية سنة 94 تحميل الملف

نشر الموقع الإخباري الإلكتروني ALG24 حقائق ومعلومات جديدة تخص المدعو الحاج لحمر المعروف شعبيا باسم الراقي بلحمر، الذي قامت السلطات الولائية بولاية غليزان الأسبوع الماضي بغلق مقرين له في إقليم الولاية كان يستعلهما لممارسة نشاطاته المشبوهة.

وحسب المعلومات التي نشرها الموقع، فإن المدعو الحاج لحمر "بلحمر" قد تورط منتصف سنوات التسعينات في قضية إرهاب، أين حكم عليه بالسجن.

وفي التفاصيل، تفيد المعلومات التي نشرها موقع  ALG24 مرفوقة بوثيقة تتمثل في نسخة من سجل السوابق العدلية للمعني، فإن بلحمر أودع الحبس بداية سنة 1994 بتهمة الانخراط في مجموعة إرهابية، قبل أن تتم محاكمته أشهر بعد ذلك التاريخ، حيث جرى الحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سنتين.

وتفيد نسخة من شهادة السوابق العدلية للمتهم بلحمر، أن هذا الأخير جرى الحكم عليه يوم 19 أكتوبر 1994 في تلك القضية حضوريا، حيث نسبت له تهمة تكوين مجموعة إرهابية، كانت تنشط بمنطقة الظهرة غرب الوطن، وتحديدا في إقليم ولايتي غليزان ومستغانم.

وتنطبق نفس المعلومات الواردة في نسخة السوابق العدلية مع تفاصيل هوية الراقي بلحمر، حيث أنه من مواليد 16 جانفي 1967، بولاية مستغانم، ووالده هو "ل. م" ووالدته هي "ب. ص. ر".

موضوع : بالوثيقة.. بلحمر سُجن لمدة سنتين بتهمة تكوين مجموعة إرهابية سنة 94
3.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
3.00

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(14 )

تعقيب
1 عبدالحفيظ الجزائر 2016/12/26
0
تعقيب

2016/12/26
و بالوثائق صاحب جريدة وقناة الشروق هو ابن زنى
وغير لقبه
كما انه سوابق عدليه تتعلق بملفى النصب والاحتيال وطلب رشاوي
وانه اكبر شيات لفخامته وحاشيته
و عميل سابق لل drs
0
تعقيب
3 الشاوي ام البواقي 2016/12/26
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي .........فى ..................بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادي.....
0
تعقيب
4 karim setif 2016/12/26
نحيتو الطبيب مخترع دواء السكري
0
تعقيب

2016/12/26
واش دخل والده ووالدته ب.ص.ر. ؟
0
تعقيب
6 مصطفى الجزائر 2016/12/26
يجب معاقبة صاحب المقال والجريدة بنص المادة 46 من الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 27 فيفري 2006، المتضمن تنفـيذ ميثـاق السلم والمصالحة الوطنيّـة، على العقوبة بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 250.000 دينار إلى500.000 دينار، كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية. تبــاشر النيــابة العـامّة المتابعات الجزائية تلقائيا.
0
تعقيب

2016/12/26
++++++++++++++++++++++++ خبر عاجل++++++++++++++++++++
الجزائر من 1992 الى يومنا يحكمها اولاد فرنسا ، اخذوا ( سرقو ) كل البنوك ووزعوها على احفاد فرنسا واعطوا الفتات لمن تسايرى معهم انذاك
بصحة ليكم يا زواوى رها ليكم البلاد
0
تعقيب
ابو عماد
2016/12/26
اكيد الجن راه في عطلة و الا كان نبهه من الوقوع في هذا المصير
0
تعقيب
9 Algérien Algérie 2016/12/27
Rebi yahdikoum !
Le casier judiciaire est un document confidentiel et n'a jamais été publique !
Le Ministère de la justice devrait s'auto-saisir contre votre journal.
0
تعقيب
10 faouzi algerie 2016/12/27
بعد بسم الله الرحمان الرحيم بنسبة لي هذا الشخص لم ارتاح له بتاتا في ما يخص عمله و هناك عدالة في الجزائر اما بنسبة لكم جريدة النهار كيف لكم ان تتحصلوا على وثائق للمعني بالامر يعني لا يستطيع اخراجها الا المعني بالامر .اعتقد و اجزم ان الدولة غائبة من هب ودب يستطيع اخراج وثائق المواطنين انا لست ضد ما ورد في مقالكم ولكن ضد العبث بوثائق المواطنين انتهى
0
تعقيب

2016/12/27
انصح كاتب المقال بالتحصينات يوميا لان بلحمر لن يسكت و سوف يرسل زوجته الجنية الطاوس للانتقام ... احدرووووووووووووووووووووووووووووووا
0
تعقيب
12 med sba 2016/12/27
0
تعقيب
13 salim algérie 2016/12/27
si l'Algérie possède au moins un ensemble d'institutions Sanitaires, et je dis pas un secteur de Santé , Belahmar et Belakhal, Belasfar...........et beaucoup escrocs'd comme lui n'arriverons jamais a vendre le fourbi pour les pauvres malheureux.
mais le secteur de la santé en Algérie continue toujours a faire la fortune du Privé et des Herboristes.
0
تعقيب
14 محمد ادرار 2016/12/27
هذه الصحف
الله يهدينا
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: