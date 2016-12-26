بالوثيقة.. بلحمر سُجن لمدة سنتين بتهمة تكوين مجموعة إرهابية سنة 94

نشر الموقع الإخباري الإلكتروني ALG24 حقائق ومعلومات جديدة تخص المدعو الحاج لحمر المعروف شعبيا باسم الراقي بلحمر، الذي قامت السلطات الولائية بولاية غليزان الأسبوع الماضي بغلق مقرين له في إقليم الولاية كان يستعلهما لممارسة نشاطاته المشبوهة.
وحسب المعلومات التي نشرها الموقع، فإن المدعو الحاج لحمر "بلحمر" قد تورط منتصف سنوات التسعينات في قضية إرهاب، أين حكم عليه بالسجن.
وفي التفاصيل، تفيد المعلومات التي نشرها موقع ALG24 مرفوقة بوثيقة تتمثل في نسخة من سجل السوابق العدلية للمعني، فإن بلحمر أودع الحبس بداية سنة 1994 بتهمة الانخراط في مجموعة إرهابية، قبل أن تتم محاكمته أشهر بعد ذلك التاريخ، حيث جرى الحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سنتين.
وتفيد نسخة من شهادة السوابق العدلية للمتهم بلحمر، أن هذا الأخير جرى الحكم عليه يوم 19 أكتوبر 1994 في تلك القضية حضوريا، حيث نسبت له تهمة تكوين مجموعة إرهابية، كانت تنشط بمنطقة الظهرة غرب الوطن، وتحديدا في إقليم ولايتي غليزان ومستغانم.
وتنطبق نفس المعلومات الواردة في نسخة السوابق العدلية مع تفاصيل هوية الراقي بلحمر، حيث أنه من مواليد 16 جانفي 1967، بولاية مستغانم، ووالده هو "ل. م" ووالدته هي "ب. ص. ر".
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2016/12/26
وغير لقبه
كما انه سوابق عدليه تتعلق بملفى النصب والاحتيال وطلب رشاوي
وانه اكبر شيات لفخامته وحاشيته
و عميل سابق لل drs
2016/12/26
2016/12/26
الجزائر من 1992 الى يومنا يحكمها اولاد فرنسا ، اخذوا ( سرقو ) كل البنوك ووزعوها على احفاد فرنسا واعطوا الفتات لمن تسايرى معهم انذاك
بصحة ليكم يا زواوى رها ليكم البلاد
2016/12/26
Le casier judiciaire est un document confidentiel et n'a jamais été publique !
Le Ministère de la justice devrait s'auto-saisir contre votre journal.
2016/12/27
mais le secteur de la santé en Algérie continue toujours a faire la fortune du Privé et des Herboristes.
الله يهدينا