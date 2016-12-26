إيداع شاب الحبس المؤقت بعد تهديده فتاة ونشر صورها على الفايسبوك

أمرت، أمس، قاضية الحكم بمحكمة الحراش، بإيداع شاب في العقد الثاني من العمر، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، لدى مثوله بموجب إجراء المثول الفوري، عقب تهديده لفتاة بتشويه سمعتها ونشر صورها عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفايبسوك» بعد قطع علاقتها به. الضحية حضرت المحكمة، وأكدت أنها تعرفت على المتهم عبر «الفايسبوك»، حيث جمعتها به علاقة عاطفية، حيث وبعد لقائها به للمرة الأولى، ورفضها لقاءه للمرة الثانية، قام بنشر صورها وصور زفاف شقيقتها المتزوجة عبر صفحات «الفايسبوك» والإساءة لها، وتهديدها بخلق الإشاعات عنها وتشويه سمعتها، الأمر الذي خلق مشاكل بين شقيقتها وزوجها، ودفع الضحية لتقديم شكوى ضده أمام مصالح الشرطة، التي تحركت وألقت القبض على المشتبه فيه وتحويله على العدالة بتهمة التهديد، التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته الأسبوع المقبل.