طائرات سفير 43 Eللبيع.. قريبا

لها القدرة على رشّ 300 هكتار في 40 دقيقة وقادرة على الهبوط بأي أرضية 3رجال أعمال في مفاوضات مع وزارة الدّفاع لشراء طائرات «142-F»

كشف المسؤول بالمؤسسة الوطنية لصناعة الطائرات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، العقيد بن عمار سفيان، أنّ المؤسسة انتّهت من تجربة الطائرة العمودية الجديدة التي صنّعتها، والتي أطلقت عليها تسمية «سفير 43 E«، حيث تنتّظر الحصول على رخصة لتسويقها، وتعتّبر هذه الطائرة ثالث طائرة من صنع المؤسسة، حيث ستكون الطائرة المنتظر تسويقها قريبا لأول مرّة للفلاحين وعامة الجزائريين فلاحية بإمتياز.

قال العقيد بن عمار سفيان في تصريح خصّ به «النّهار»، أمس، إنّه سيتم، قريبا، تسويق طائرة «سفير 43 E«، ولم يتبق إلا الحصول على رخصة لذلك بعد الانتهاء من مرحلة التجارب التي تمت بطفراوي وأثبتت فعالية كبيرة، وقال إن هذه الطائرة تعد الثالثة من صنع المؤسسة العسكرية بعد الطائرة «فرناس-142»، بمقعدين والتي تستعمل في التكوين القاعدي للطيارين المتربصين سواء العسكريون أو بنوادي الطيران، وطائرة «سفير 43 M« بأربعة مقاعد، التي تستعمل في التكوين القاعدي المتقدم ونقل الطرود السريعة والمراقبة عبر الكاميرات للغابات والحقول البترولية والحدود وحركة المرور، ونقل الإطارات ورجال الأعمال والأشخاص بين المدن، حيث زودت «سفير 43 M« بنظام «جي.بي.أس» يحدد المواقع بدّقة، ولهذا اقتنت المديرية العامة للحماية المدنية أربعة منها من أجل تحديد مواقع الحرائق بدقة قبل تدخل عناصرها.

وأشار محدثنا إلى أنّ الطائرة الجديدة «سفير 43 E« لها قدرة الرّش الفلاحي على طول مساحة 300 هكتار في ظرف 40 دقيقة فقط، وأضاف أنّ 200 متر كافية لهبوطها فوق أي أرضية مهما كانت وضعيتها، عكس الطائرات العادية التي تستوجب أرضية خاصة، وأفاد أن التجارب التي انتهت منها المؤسسة أثبتت نجاح الطائرة، حيث تمت التجربة بقاعدة طفراوي لإبادة «الناموس». وأكد ذات المسؤول أنه يمكن لأي فلاح شراء الطائرة «سفير 43 E«، من أجل استعمالها في المجال الفلاحي من أجل المراقبة أو ضد الجراد والرّش وغيرها من الأغراض الفلاحية، كما يمكن أن يتقدم لشرائها أيّ رجل أعمال من أجل تكوين شركة صغيرة تقدم خدمات فلاحية سواء للفلاحين أو المؤسسات المعنية بالأمر، وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية لصناعة الطائرات ستقوم بصناعة الطائرة بعد كل طلب تتسلمه، وما على الراغبين إلا تقديم ملف إداري للحصول على ترخيص الطيران وموافقة الوزارات المعنية، مؤكدا أنّ تكلفة هذه الطائرة معقولة مقارنة بعناء كراء طائرات مستوردة واستعمالها للأغراض المذكورة.

وعن مواصفاتها، فيبلغ امتداد الطائرة «سفير E 43»، 9.76 متر، وطولها 7.75 متر وارتفاعها 2.91 متر، وتبلغ سرعتها القصوى 330 كلم في الساعة وسرعة التحليق 215 كلم في الساعة، ومسافة الإقلاع تقدر بـ220 متر، ومسافة الهبوط بـ210 متر، ويقدر استهلاك الوقود بـ40.8 كيلوغرام في الساعة، أي 56.6 لتر، ولها قدرة الارتفاع بين خمسة و10 أمتار حسب الأجواء المناخية.

من جهة أخرى، كشف ذات المسؤول أن ثلاثة رجال أعمال دخلوا في مفاوضات مع المؤسسة الوطنية لصناعة الطائرات، من أجل اقتناء طائرات خاصة من نوع «فرناس-142» بمقعدين.