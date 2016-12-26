النهارتنشر أحياء LPP المعنية بالتوزيع خلال مارس 2017

البلديات المعنية: «القبة وعين بنيان وأولاد فايت وبرج البحري وبرج الكيفان ورغاية سويدانية ودرارية» المرحلة الثانية لاختيار مواقع LPP ستكون شهر فيفري

ستفتح الوكالة الوطنية للترقية العقارية، اليوم، الموقع الإلكتروني أمام 3 آلاف و20 مكتتب للوسط لاختيار مساكنهم في 8 مواقع، في حين سيتسلم أكثر من 9 آلاف مكتتب مفاتيحهم عبر 20 ولاية في مارس 2017. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الموقع سيفتح لـ8 مواقع في العاصمة وهي القبة وجنان نوار اللوز «عين بنيان» وأولاد فايت وبرج البحري وبرج الكيفان ورغاية «بورعدة»، وسويدانية ودرارية، وهي المرحلة الأولى من اختيار المواقع المخصصة لـ3020 مكتتب، في حين سيتم فتح الموقع شهر فيفري القادم أمام المكتتبين الآخرين في مرحلتها الثانية. وفي السياق ذاته، سيتسلم أكثر من 9 ألاف مكتتب LPP مفاتيحهم، بداية من شهر مارس القادم، في 20 ولاية من الوسط والغرب والشرق والجنوب، وهو الشطر الأول من العملية التي ستمس المواقع التي وصلت الأشغال بها إلى النهاية، وهي الولايات التالية الجزائر 2357 مكتتب في كل من عين طاية «144 مسكن»، وبرج البحري «293 مسكن»، وبرج الكيفان «288 مسكن»، رغاية «226 مسكن»، أولاد فايت «96 مسكنا»، سويدانية «126 مسكن»، اسطاوالي «384 مسكن»، معالمة «800 مسكن»، بالإضافة إلى ولاية البليدة «108 مسكن»، تيبازة «73 مسكنا»، البويرة «208 مسكن»، الجلفة «20 مسكنا»، الشلف «60 مسكنا»، قسنطينة «164 مسكن» وبسكرة «68 مسكنا» والمسيلة «18 مسكنا»، وعنابة «94 مسكنا» وڤالمة «48 مسكنا» وسطيف «70 مسكنا» والطارف «51 مسكنا»، وهران «1004 مسكن»، تلمسان «72 مسكنا»، سيدي بلعباس «68 مسكنا»، البيض «24 مسكنا»، والوادي «50 مسكنا»، ورڤلة «30 مسكنا» والأغواط «12 مسكنا». وأشارت ذات المصادر إلى أن عملية تسليم قرارات الاستفادة ستكون خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أن كل المشاريع التي وصلت أو فاقت نسبة إنجازها 70 من المائة سيتسلم المستفيدون منها قرارات الاستفادة والمفاتيح في مارس 2017.