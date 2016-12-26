وزارة الصحة تقرر تسقيف تسعيرة العلاج بالقطاع الخاص

الإجراء يأتي بعدما سجل من متاجرة الخواص بالمرضى

كشف، أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عن اتفاقيات مع مصالح الضمان الاجتماعي لتوحيد تسعيرة الكشف في العيادات الخاصة وتسقيفها، وذلك بسبب لجوء الأخيرة إلى إعتماد فوارق مالية كبيرة لتحقيق أكبر قدر من الأرباح. وقال الوزير خلال الزيارة التفقدية التي قادته، أمس، إلى ولاية البويرة، نه لاحظ وجود فوارق كبيرة في تسعيرة الكشف الطبي التي تعتمدها العيادات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بغسل الكلى، وأضاف المسؤول الأول على القطاع أنه سيتم التفاوض مع مصالح الضمان الاجتماعي لاعتماد مدونة الأعمال الطبية، التي من شأنها تسقيف تسعيرة الكشف الطبي في العيادات الخاصة، لوضع حد للتجاوزات المسجلة في حق المرضى وضمان الخدمة العمومية، حتى لا تتحول إلى نشاط تجاري. وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصحة عن فتح تحقيق لكشف ظروف وملابسات وفاة الرضيعة التي لقيت مصرعها بولاية ميلة، مشيرا إلى أن مديرية الوقاية بوزارة الصحة تتابع كل مستجدات القضية، وعلى الصعيد ذاته، قال ذات المسؤول، إنه تقرر أن تكون الاعتمادات الأساسية للمستشفيات بداية من السنة القادمة، تشمل الباب المتعلق بالأدوية بالدرجة الأولى وتعميم نظام الإعلام الآلي في كافة المستشفيات والمؤسسات الصحية للقضاء على الملفات الورقية ولتسهيل عملية الكشف الطبي والمتابعة الصحية للمتوافدين على المراكز الصحية. وتعكف في الوقت الحالي فرق مشتركة بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة العمال والتشغيل والضمان الاجتماعي بحصر قائمة الأعمال الطبية المهنية بالتسقيف، مع اختيار كبريات المستشفيات الجامعية كمرجع لتحديدها، خاصة تلك التي تتضمن كافة التخصصات الطبية.