كناب بنك يطلق خدمة الدفع الإلكتروني باستعمال بطاقة CIB

أطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك» خدمة الدفع الإلكتروني التي تمكن زبائنه من استعمال «البطاقة ما بين البنوك»، للتعامل مع المؤسسات العمومية المختلفة في شراء تذاكر السفر من الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، ودفع فاتورة الكهرباء والغاز والماء، إضافة إلى دفع اشتراكات الهاتف الثابت والنقال لدى متعاملي النقال في الجزائر والتسوق في المساحات التجارية التي تتوفر على هذه الخدمة .

وحسب البنك، فإنه يمكن لجميع الزبائن استعمال «بطاقة ما بين البنوك» من أجل اقتناء تذاكر السفر عبر الخطوط الجوية الجزائرية ومؤسسة «سونلغاز» و«سيال»، بالإضافة إلى مؤسسة اتصالات الجزائر والمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال في السوق الوطنية، وذلك للقضاء عن الدفع نقدا نظير الحصول على الخدمات المختلفة. وستسمح هذه الخدمات الإلكترونية التي ستوفرها بصفة متتالية مجموعة ثانية من المؤسسات للزبائن والمشتركين، بتسديد فواتيرهم عند شراء الوحدات الهاتفية وتذاكر الطائرة والتسجيل في تأمين السفر عبر بطاقة ما بين البنوك عبر المواقع الإلكترونية من دون توقف.

وقد وفر 11 بنكا خدمة الدفع الإلكتروني لزبائنه منها 6 بنوك عمومية و5 بنوك خاصة، كما وضعت وزارة المالية قنوات للتبادل بهدف خلق الثقة في استعمال بطاقة الدفع الإلكتروني، حيث تتمثل هذه القنوات في وضع موقع إلكتروني يسمح للزبائن بتقديم طلب الحصول على بطاقاتهم وكلمة السر الخاصة بهم، وتحديد آلات التخليص وكذا آلات توزيع الأوراق النقدية، وكذا شرح قواعد الاستعمال السليم والمؤمن لبطاقات الدفع الإلكتروني.