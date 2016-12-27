تركيا تبدأ اليوم أول جلسة محاكمة للمشتبه فيهم بالانقلاب

تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة نحو ثلاثين شرطيا في أول جلسة تنظم في إسطنبول ضد مشتبه فيهم بالمشاركة في الانقلاب الفاشل في 15 جويلية لإطاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وبعد خمسة أشهر من محاولة الانقلاب، سبق وجرت محاكمات في مدن تركية عدة، كتلك التي جرت الإثنين في دينيزلي في جنوب غرب البلاد، حيث تم استدعاء 60 شخصا للإدلاء بالشهادة.

ومن المفترض أن تعقد جلسة الثلاثاء في أكبر قاعة استماع في تركيا، داخل مبنى يقع في مقابل سجن سيليفري، قرب اسطنبول.

ومن بين المتهمين الـ29، 21 يواجهون ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، خصوصا لـ"محاولة قلب النظام الدستوري" و"محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته".

أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما، بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة".

