الرئيسية اخر الأخبار وفاة 14 شخصا يوميا في البحر المتوسط خلال 2016

وفاة 14 شخصا يوميا في البحر المتوسط خلال 2016

  • 28/12/2016
  • النهار أون لاين
  • 3867
  • 0
وفاة 14 شخصا يوميا في البحر المتوسط خلال 2016 تحميل الملف

قال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس الثلاثاء ،أن متوسط 14 فردا لقوا مصرعهم يوميا خلال محاولتهم عبور المتوسط في عام 2016 وهو أعلى رقم يتم تسجيله. 

وقال المكتب مستشهدا بالإحصاءات الخاصة بوكالة الأمم المتحدة للاجئين ،أن إجمالي عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في المتوسط في عام 2016 تجاوز 5 آلاف.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة أن هذا الوضع يلقي الضوء على حاجة الدول إلى زيادة طرق قبول اللاجئين. ففي عام 2015 عبر أكثر من مليون شخص المتوسط وبلغ عدد الضحايا 3771.

موضوع : وفاة 14 شخصا يوميا في البحر المتوسط خلال 2016
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: