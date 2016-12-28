وفاة 14 شخصا يوميا في البحر المتوسط خلال 2016

قال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس الثلاثاء ،أن متوسط 14 فردا لقوا مصرعهم يوميا خلال محاولتهم عبور المتوسط في عام 2016 وهو أعلى رقم يتم تسجيله.

وقال المكتب مستشهدا بالإحصاءات الخاصة بوكالة الأمم المتحدة للاجئين ،أن إجمالي عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في المتوسط في عام 2016 تجاوز 5 آلاف.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة أن هذا الوضع يلقي الضوء على حاجة الدول إلى زيادة طرق قبول اللاجئين. ففي عام 2015 عبر أكثر من مليون شخص المتوسط وبلغ عدد الضحايا 3771.