السلطات الألمانية تطلق سراح تونسي مشتبه به في هجوم برلين

أعلنت النيابة الفيدرالية الألمانية الخميس ،إطلاق سراح تونسي أوقف في إطار التحقيق حول عملية الدهس في برلين ، بعدما استبعدت السلطات تورطه .

وأوضحت المتحدثة باسم النيابة، أن التحقيقات أظهرت أن الرجل ليس على علاقة بأنيس العامري الذي تعتبره السلطات الألمانية منفذ الاعتداء، والذي قتل الجمعة الماضية في إيطاليا.

وأضافت أن المحققين يعتقدون أن نظام الفرامل في الشاحنة أوقفها على بعد 70 إلى 80 مترا بعد بدء الهجوم.

كانت السلطات الألمانية قد اعتقلت مشتبه به جديد تونسي الجنسية (يبلغ من العمر 40 عاما) يعتقد أنه كان على اتصال بأنيس عامري منفذ الهجوم ، لافتة إلى أن رقم هاتفه كان مسجلا على الهاتف الخاص بعامري وهو ما أدى إلى اعتقاله من قبل السلطات.