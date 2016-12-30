5 جرائم قتل طعنا بالخناجر في نهاية أسبوع دامية بخمس ولايات شرقية

مراهق يذبح صديقه ببريكة في باتنة بسبب خلاف بسيط بينهما

عرفت ولايات الشرق نهاية أسبوع دامية، عندما ارتفع مؤشر جرائم القتل في صفوف مراهقين وشبان في مقتبل العمر، وبما أن الضحايا أهدرت دماؤهم في غالب الأحيان لأسباب تافهة، طعنا بالخناجر وفي بعض الحالات من قبل أصدقاء ومقربين، بات من الضروري إطلاق حالة استنفار حقيقية وتفعيل مختلف السبل من أجل مواجهة تفاقم هذه الظاهرة التي حصدت، خلال 72 ساعة الماضية، 5 قتلى في كل من قسنطينة، بريكة بباتنة، أم الطوب بسكيكدة وسوق أهراس، وعين ولمان في سطيف. وكانت البداية بمدينة قسنطينة، بعدما عثر على شاب ميتا وعليه علامات طعن وآثار ضرب على مستوى ظهره وصدره ووجهه أسفل الجسر العملاق، حيث فتحت إثرها المصالح الأمنية تحقيقا للوصول إلى مرتكبي هذا الفعل الشنيع.

مراهق يذبح صديقه ببريكة في باتنة

أصدر، أمس الأول، قاضي التحقيق لدى محكمة بريكة الابتدائية في باتنة، قرارا يقضي بإيداع المدعو «م.ز» من مواليد 1998 الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته لاحقا، بعدما وُجّهت له جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، في الوقت الذي أمر وكيل الجمهورية بتشريح جثة الضحية في هذه القضية التي ترجع أطورها إلى يوم الأربعاء المنصرم، حينما اهتزّت مدينة بريكة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها مراهق من مواليد 1997 يدعى «ر.أ»، على يد المتهم في قضية الحال، وذلك بعدما قام هذا الأخير بذبح الضحية على مستوى الرقبة بواسطة خنجر فأرداه قتيلا في عين المكان بحي 712 مسكن بالتجمّع السكني المعروف بـ«الميل»، وجرت هذه الحادثة نتيجة مناوشات كلامية كانت قد نشبت بين الطرفين اللذين يقطنان بالحي ذاته، بسبب شجار آخر تورط فيه شقيق الجاني، قبل أن تتحول تلك الملاسنات إلى شجار أقدم إثره الجاني على إشهار خنجر وغرسه في رقبة الضحية.

شاب يقتل آخر بعد جلسة سمر بأم الطوب في سكيكدة

وقد اهتزت، أمس، بلدية أم الطوب في سكيكدة على وقع جريمة قتل نكراء كان البطل فيها شاب يبلغ من العمر 24 سنة، غدر برفيقه عقب جلسة سمر بينهما انتهت بخلافات طفيفة، حيث أخرج المشتبه فيه سلاحا أبيض وطعن به الضحية تاركا إياه غارقا في دمائه، مما استوجب تدخلا عاجلا من بعض المواطنين الذين حولوا الضحية وهو غارق في دمائه إلى مستشفى تمالوس، ومنه على مصلحة حفظ الجثث، بعدما كان قد فارق الحياة، بينما أوقفت مصالح الأمن المختصة المشتبه فيه وحولته على التحقيق لفك ملابسات الجريمة.

حاول فض شجار فلقي حتفه على يد صديقه في سوق أهراس

وقعت، حوالي الثالثة مساء من عشية أمس الأول، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر يقطن بحي برال صالح بسوق أهراس، على يد جاره الذي يعتبر صديقه المقرب، وهي الحادثة التي حوّلت فرحة العائلة بالتحضير لمراسم عرس أخت الضحية إلى مأتم، ويتعلق الأمر بالضحية المسمى «كلاعي ياسين» في عقده الثاني من العمر. وحسب ما أوردته مصادر «النهار» المؤكدة، فإن صديق الضحية أعار حذاء رياضيا ومعطفا لصديقهما الثاني، وبعد أن طالبه بإعادتهما كان في كل مرّة يتحجج ويتهرب، ومساء وقوع الجريمة مر أحدهما رفقة شقيقه بمكان تواجد صاحب الملابس، ليندلع عراك بين الجانبين، وقتها كان الضحية بالقرب منهم وتقدم محاولا فك النزاع، أين تعرض لطعنة خنجر أسقطته أرضا وسط بركة من الدماء، وسط عويل والدته التي حضرت إلى عين المكان حافية، ليتم نقل الضحية مباشرة إلى المستشفى الجهوي وسط المدينة، والذي تم تحويله مباشرة إلى قاعة العمليات لإجراء عملية جراحية مستعجلة، ولكنه فارق الحياة متأثرا بجروحه في حدود الخامسة مساء، وقد تدخل أعوان الأمن وطوقوا الحي، كما تمكنوا من توقيف القاتل رفقة 4 أشخاص آخرين، وتم فتح تحقيق معمق في القضية.

ابن شرطي سابق يقتل شابا أمام مسجد البدر في سطيف

اهتزت، صبيحة أمس، مدينة عين ولمان في سطيف على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها الشاب «تقي الدين. ح» البالغ من العمر حوالي 23 سنة، بعدما تلقى طعنة مميتة على مستوى القلب، من قبل الشاب «أسامة. ت» البالغ من العمر حوالي 19 سنة وهو ابن شرطي سابق، حيث أن الحادثة الأليمة وقعت في حدود الساعة العاشرة صباحا، وكانت ساحة الحديقة بالقرب من مسجد البدر وسط المدينة مسرحا لها، ولم تعرف أسبابها الحقيقية إلى غاية كتابة هذه الأسطر، عندما كان الضحية بالقرب من مسكنه الكائن بحي 400 مسكن، وبعد مناوشات بين الطرفين انتهت بتوجيه طعنة بواسطة سكين مباشرة على مستوى القلب، حيث تم نقله مباشرة إلى مستشفى صروب الخثير بعين ولمان، أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك. وقد تم القبض على الجاني من طرف عناصر الأمن مختبئا فوق سطح العمارة الخاصة بموظفي الشرطة التابعة إلى حي 300 مسكن التي يقطن بها. يذكر أن الضحية موظف بحاسي مسعود وكان من المفروض أن يتوجه، مساء البارحة، إلى مكان عمله، لتكون ساعاته الأخيرة بين عائلته، أما عن الأسباب التي تداولها الشارع المحلي فتعود إلى قضية أموال بين الطرفين.

آسيا.ب/ جيهان.ق/ ج.بوالديس/ ح.طوافشية