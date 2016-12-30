الإطاحة بشبكة تبيع خلطات أعشاب عبر «الفايسبوك» لاستعادة العذرية

يتواصل مسلسل الفضائح المرتبط بالأعشاب الطبيعية، وهذه المرة مصالح الأمن لولاية ميلة تطيح بشبكة تضم ثلاثة أفراد أحدهم من الولاية الأم والاثنين من ولاية مجاورة، قال مصدر أمني مسؤول إن التحرك جاء على خلفية معلومات توصلت إليها مصالح مكافحة الجرائم الإلكترونية، مما سهل عملية التتبع، حيث قال مرجعنا إنه تم اللجوء إلى اعتماد تقنيات حديثة في التتابع الإلكتروني من خلال الاعتماد على عدة برامج متطورة في مجال الرقابة الأمنية تنتهجها مصالح الأمن الوطني في رصد المجرمين، وقد سمحت التقنيات المعتمدة خلال مراحل التحقيق الأمني بمتابعة نيابة الجمهورية سمحت بتوقيف الشبكة، تم تحويل جميعهم وهم البالغين من العمر بين 28 و41 عاما، المشتبه الرئيسي قالت وثيقة رسمية لمصالح الأمن بحوزة «النهار» إنه ينحدر من بلدية وادي النجا المعروفة اختصارا بـ«رجاص»، وهو الذي أثبتت المعطيات الأولية التي انطلقت منها التحقيقات الأمنية التي عمدت إلى قيادات أمنية رفيعة أثبتت أنه يستعمل وسيلة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» للإيقاع بالفتيات اللواتي فقدن عذريتهن، وأضاف المرجع أن التواصل تم من خلال طرح خلطة أعشاب طبية للفتيات الراغبات باسترجاع العذرية المفقودة بمقابل مالي، وأشار النص الذي حمل توقيع خلية الإعلام لدى مصالح أمن ولاية ميلة، إلى أن القيمة المالية للخلطة العشبية المطروحة للاستهلاك البشري بلغت قيمتها 60 ألف دينار جزائري أي «6 ملايين سنتيم»، وقد استغل صاحب حساب «الفايسبوك» المتهم الرئيسي والذي أطلقت عليه صفة المشتبه فيه البالغ من العمر 41 عاما، من أجل التمويه، وهو ما يرجح حسب تقديرات إعلامية أنه سهل له بيع العديد من تلك العلب التي يجهل مصدرها والأدوات والأعشاب الطبية التي بيعت وأضرارها وتأثيراتها الصحية ومدى سلامتها، وأشار مصدر مطلع إلى أن التحقيق الذي تم على مستوى خلية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية اشتغل في بادئ الأمر على توقيف شخص واحد باعتباره مشتبها فيه رئيسي محل شكوك، غير أن التحريات التي ظلت لعدة أسابيع سمحت بالإطاحة بشركائه الاثنين القاطنين بولاية مجاورة والبالغين من العمر على التوالي 29 و28 عاما، وخلال التحقيق مع المتهم الرئيسي اعترف بنصبه على الفتيات وتقديمه لمحلول أعشاب طبية يسمح لهن باسترجاع العذرية إن فقدت، وقد تم وضع تشكيل أمني متكامل للإطاحة بعناصر الشبكة، وهو ما سمح بالحصول على أدلة أخرى ووسائل كانت بحوزتهم.