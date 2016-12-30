ضخ أموال من CNAS لسد عجز CNR في 2017

الحكومة تخزن 80 ألف قنطار من البطاطا لكسر الاحتكار والمضاربة في الأسعار

لا تراجع عن سياسة دعم المواطن البسيط والطابع الاجتماعي للدولة

كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الصندوق الوطني للتقاعد يعاني من عجز كبير لتغطية أداءاته للمتقاعدين الذين يتحصلون على منحهم شهريا، مشيرا إلى أنه سيتم اللجوء إلى تحويل الأموال من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS، من أجل سد عجز .CNR

وأوضح سلال، أول أمس خلال إستضافته في برنامج خاص بالتلفزيون الجزائري، أن الصندوق الوطني للتقاعد CNR يعاني من عجز كبير في تغطية أداءاته تجاه المتقاعدين، مؤكدا أن مداخيل الصندوق قد تراجعت بصفة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وستصل إلى حد العجز خلال السنة المقبلة، وهو الأمر الذي يجب أن يعالج لتمكين المتقاعدين من الحصول على منحهم الشهرية. وأكد سلال أن الحكومة قد لجأت إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS، من أجل تحويل مبلغ من الأموال إلى الصندوق الوطني للتقاعد، لسد عجز هذا الأخير فيما يخص مداخيله وأداءاته كطريقة للتضامن معه، مضيفا أن هذا الأمر أدى إلى رفع سن التقاعد إلى 60 سنة، والذي سيطبق بعد 3 سنوات. كما تحدث سلال عن أسعار المواد الغذائية والارتفاعات التي ستعرفها سنة 2017، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار لن يمس المواد الأساسية المدعمة من طرف الدولة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع مدروس ومس المواد غير الأساسية على غرار البنزين عكس المازوت الذي قال إنه موجه إلى الفئات الهشة لاستعماله في النقل الجماعي والقطاع الفلاحي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة لا ترفع سعره. كما أشار سلال إلى أن الحكومة قد قامت بتخزين 80 ألف قنطار من مادة البطاطا من أجل كسر المضاربة في أسعارها، خلال نهاية الموسم قبل خروج المنتوج الجديد، موضحا أن هذه الطريقة من شأنها ضبط الأسعار وإبقائها في معدل معقول للمواطن.

كما كشف سلال عن عقد اجتماع الثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية خلال مارس المقبل، من أجل تقييم القرارات المتخذة وتقييم الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أن هذا الاجتماع الذي أصبح عادة سيساهم في اتخاذ قرارات كبيرة بشكل تشاوري بين الأطراف الثلاثة، للوصول إلى حلول ترضي الجميع وتساهم في إنعاش الإقتصاد الوطني، مؤكدا أنه لن يتم التراجع عن الطابع الاجتماعي للدولة، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في سياسة دعم المواطن البسيط والفئات المتوسطة والفقيرة بكل الوسائل الممكنة.