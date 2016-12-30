استيراد الكتاب الديني من دون موافقة مسبقة لوزارة الشؤون الدينية.. ممنوع

تسويق وطبع المصحف الشريف يكون براوية ورش فقط

حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف واستيراد الكتاب الديني وطبعه وتسويقه، حيث اشترطت في المصحف خلوه من الأخطاء ومراعاتة رواية ورش عن الإمام نافع، كما اشترطت ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لتسويق الكتاب الديني.

وجاء مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم، والذي يخضع إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، كما يشترط خلوه من الأخطاء ومراعاتة رواية ورش عن الإمام نافع، وتنشأ لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف تتولى مهمة البت في طلبات الترخيص المسبق، بنشر المصحف الشريف وطبعه أو تسويقه أو استيراده، كما تودع هذه الطلبات من قبل الشخص المعني أو ممثله المؤهل قانونا. وتضمن مشروع مرسوم تنفيذي آخر شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني على جميع الدعائم، حيث يخضع إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية، ويشترط أن لا تمس مضامين الكتب الدينية المجتمع والمرجعية الدينية الوطنية والنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية، كما تنشأ لدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف لجنة تتولى مهمة الاطلاع على مضامين الكتب الدينية المستوردة، وتبدي رأيها في ذلك، وتحدد تشكيلة اللجنة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وتودع طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني لدى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف من قبل الشخص المعني أو ممثله المؤهل قانونا. تجدر الإشارة الى أن مشروع هذا النص صادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد، وتمت صياغته النهائية وفقا لما تم إقراره خلال هذا الاجتماع.