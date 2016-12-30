الشؤون الدينية تعتمد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لإجراء مسابقات التوظيف

حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كلفت وزارة الشؤون الدينية، المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، من أجل تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات المهنية للالتحاق برتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني، ومفتش إدارة الأملاك الوقفية وآخر رئيسي، بالإضافة إلى وكيل أوقاف، إمام أستاذ ومرشدة دينية.

كما أهّلت الوزارة، المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، من أجل تنظيم المسابقات برتبة إمام مدرس وأستاذ التعليم القرآني، بالإضافة إلى مؤذن وقيم.

وحسبما ورد في المرسوم، يتعين على الرّاغب في الترشح، أن يقدم ملفا يحتوي على طلب خطي للمشاركة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، بالإضافة إلى استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح، وشهادة حفظ القرآن الكريم صالحة لمدة سنتين.

كما اشترط للمقبولين نهائيا في المسابقة، إتمام ملفاتهم بإحضار نسخة من إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الخدمة الوطنية، ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية وشهادة إقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف في الولايات والبلديات البعيدة، شهادة ميلاد، شهادتان طبيتان من الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من قبل طبيب متخصص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، بالإضافة إلى صورتين شمسيتين.

وإضافة إلى الملف المذكور، يتعين على المترشحين للمسابقة على أساس الشهادات، إرفاق كل من شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في التخصص من قبل المترشح في القطاع الخاص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي عند الاقتضاء، بالإضافة إلى شهادة تثبت مدة العمل التي أداها المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي، لحاملي الشهادات بصفة متعاقد عند الاقتضاء. ويتضمن الملف، وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، وشهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، زيادة على وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته عند الاقتضاء.