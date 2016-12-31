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البغدادي لا يزال على قيد الحياة ويقود تنظيم الدولة

  • 31/12/2016
  • النهار أون لاين
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البغدادي لا يزال على قيد الحياة ويقود تنظيم الدولة تحميل الملف

أعلن مسؤول في البنتاغون الجمعة أن قائد تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي لا يزال حيا، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة التنظيم
وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة سي أن أن: "نعتقد أن البغدادي على قيد الحياة ومازال يقود تنظيم الدولة".
وأضاف: "نفعل ما في مقدورنا" لتحديد موقعه والقضاء عليه، مشيرا إلى أن "هذا شيء نخصص له وقتا كثيرا"، و"سنغتنم أي فرصة لكي ننزل به العقاب الذي يستحقه".
ونقلت "سي أن أن" الخميس عن مسؤول أمريكي، لم تحدد هويته، أن الولايات المتحدة كانت تملك "في الأسابيع الأخيرة" معلومات عن "تحركات" البغدادي، غير أنه لم يوفر معلومات إضافية عن مكان وجوده.

موضوع : البغدادي لا يزال على قيد الحياة ويقود تنظيم الدولة
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