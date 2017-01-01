شخص يضبط قرصا مضغوطا يحمل صورا لزوجته في أوضاع مخلة بالحياء فيعرضه على أبنائه القصّر

أقدم رب عائلة على عرض قرص مضغوط كان يحمل صورا لزوجته وهي عارية الجسد لأبنائه القصر، غير أنها تابعته بتهمة القذف ورفعت به دعوى طلاق، لكنه قيد بها شكوى يتهما بالزنا، وقد استفاد المتهم من إجراءات الاستدعاء المباشر ومثُل أمام محكمة الجنح بحسين داي من أجل مواجهة تهمة القذف التي نفاها المتهم، لكن القاضي واجهته بالضحية، التي أكدت بأنه كان يهددها بالقرص المضغوط في حالة هروبها ونكد عليها عيشتها، خاصة أنه عرضه على أبنائه القصر واحد في 17 والثاني ذو 13 سنة، ولما استفسرت القاضي من الضحية عن مضمون القرص أكدت أنه كان يصور فيه جسدها عاريا، فرفعت به دعوى طلاق وقبلها اتهمته بالقذف، وبالاستماع إلى المتهم أكد أنه عثر عليه وواجها به وقيد بها شكوى زنا. دفاع الضحية تأسف لما آلت له هذه الأسرة، خاصة أن المتهم كان ينعت الضحية على مرأى ومسمع أبنائها بألفاظ قبيحة وعرض على أبنائه القرص وكذا على عائلتها، خاصة أنه عرض القرص المضغوط على محاميه واعترف بالتهمة المنسوبة إليه والتمس تعويضا قدره دينارا رمزيا، وعليه وأمام ما تقدم من معطيات، التمست النيابة العامة غرامة مالية قدرها 50 ألف دج .