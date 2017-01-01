توقيف عسكريين متقاعدين وطبيب تورطوا في إعداد ملفات طبية للإعفاء من الخدمة الوطنية في قسنطينة

أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن التحقيق لا يزال جاريا من طرف الجهة المختصة مع الشقيقين المتقاعدين من السلك العسكري برتبة «رقيب « للأول و«عريف» للثاني المتهمين «ر.ش» و«ر.م»، المتابعين في قضية الإعداد من أجل الاستفادة من بطاقات الإعفاء من الخدمة الوطنية مقابل مبالغ مالية، وذلك بتواطؤ من طبيب متخصص تم توقيفه في هذه القضية التي عالجتها الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، التي تمكنت من تحديد هوية المتورطين في مساعدة عدد من الشباب الذين بلغوا سن التجنيد للخدمة الوطنية من أجل حصولهم على بطاقات الإعفاء، وذلك بإعداد ملفات صحية تؤكد إصابتهم بأمراض محددة من بينها المزمنة أو أعراض تمنعهم من أداء الخدمة الوطنية، وبعدها استفادتهم من المثول أمام الطبيب المتخصص والمؤهل الذي يقوم بالتأشير على الاستمارة التي يعاد توجيهها إلى مركز الخدمة من أجل استخراج بطاقات الإعفاء، حيث قام عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتوقيف المشتبه فيه الأول «ر.ش» وهو برتبة «رقيب» متقاعد من الجيش الوطني الشعبي بالقرب من مقر سكنه المتواجد بالمدينة الجديدة علي منجلي، حيث تم اقتياده إلى مقر المصلحة المتواجد بحي سيدي مبروك العلوي، أين تم إخضاعه لإجراءات التحقيق الابتدائي «الأمني» التي أمر بها وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة، أين اعترف المشتبه فيه «ر.ش» بالأفعال المنسوبة إليه وكشف عن شريكيه في القضية وهما شقيقه «ر.م» المتقاعد من الدرك الوطني برتبة «عريف» وطبيب متخصص، اللذين تم توقيفهما مطلع الأسبوع الماضي، بالمدينة الجديدة علي منجلي من طرف عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، أين تم إخضاعهما إلى إجراءات التحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية التي أحالتهم إلى النيابة العامة للجهة القضائية المختصة التي وجهت إليهم الاتهام وأحالتهم إلى قاضي التحقيق الذي أصدر أوامره بإيداعهم الحبس المؤقت .