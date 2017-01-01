3ملايين جزائري لم تسو ملفاتهم في إطار قانون 15/ 08

كشف رئيس نادي المخاطر الكبرى، عبد الكريم شلغوم، عن وجود مليون و200 ألف مواطن منازلهم معرضة للانهيار، بسبب بناء مساكنهم على حواف الوديان، مضيفا أن 3 ملايين جزائري لم تسو ملفاتهم في إطار قانون التسوية 15/ 08 وأوضح عبد الكريم شلغوم في تصريح خص به «النهار» أن هناك مليون و200 ألف مواطن يقومون ببناء مساكن من دون مراعاة الشروط الضرورية في اختيار المكان الآمن والمناسب من أجل الحفاظ على حياتهم، مؤكدا أن أغلب السكان منازلهم معرضة للانهيار بسبب بناء منازلهم على حواف الوديان، وهذا ما يعرضهم إلى الخطر خاصة في حالة تساقط الإمطار، مضيفا أن هناك 3 ملايين جزائري لم تسو ملفاتهم وفق قانون تسوية البنايات 15 /08، بسبب تراجع أداء أعوان الرقابة المكلفين بمتابعة هذه الملفات على المستوى المحلي. كما كشفت، سابقا، مصادر « لنهار» أن القطاعات الوزارية المعنية بالقرار الجديد قد شرعت في تحديد الصيغة الجديدة لمعالجة إشكال ما أصبح يسمى بتسوية ومطابقة البنايات، وأضاف ذات المصدر أن الحكومة قد وافقت على تحديد الآجال الجديدة القانونية تسوية البنايات بالفاتح من شهر جانفى 2018 كآخر أجل غير قابل للتمديد. وأضافت ذات المصادر أن الإجراءات الجديدة التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المرسوم ستعتمد على سنة عقوبات وغرامة مالية تقدر بـ10 من المائة من قيمة البناية، عن كل تأخر بعد الآجال المحددة لتسوية الوضعية، حيث ستتضاعف هذه الغرامة لتصل إلى 20 من المائة من قيمة البناية، في حال التأخر عن التسوية لسنتين، وتتضاعف قيمة الغرامة عن كل تأخر. وفورا الانتهاء من إعداد كل التفاصيل المتعلقة بالمرسوم التنفيذي الجديد الخاص بتسوية البنايات، سيرفع للأمانة العامة للحكومة لإجراء التعديلات الضرورية عليه .