3 ملايين ونصف يقتصدها كلّ سائق يستعمل السيرغار

12شهرا ضمان لكلّ من يحوّل سيارته للسييرغاز والسيارات القديمة غير معنية

سيتمكن أصحاب السيارات الذين سيحولون سير مركباتهم من البنزين إلى «السيرغاز» من ادّخار أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون سنتيم، في حالة أنهم ساروا مسافة 30 ألف كيلومتر في السنة باستخدام «السيرغاز» بدل البنزين، حيث فتحت نفطال 27 مركزا لتركيب وحدات تحويل على مستوى المركبات من البنزين إلى «السيرغاز».بدخول التسعيرة الجديدة للوقود حيّز التطبيق بحلول السنة الجديدة، أخذ الكثير من أصحاب السيارات يبحثون عن حلول لتخفيف تكلفة السير، وأبرزها التّوجه إلى استعمال «السيرغاز»، حيث عملت نفطال في هذا الخصوص على تشجيع زبائنها على استعمال هذا الوقود الجديد بتكلفة أقل بكثير من تكلفة السير بالبنزين، حيث يوفر احتياطا مضاعفا من الوقود وبالتالي القدرة على السير أطول، وذلك عبر 500 محطة خدمات موزعة عبر شبكة التوزيع الوطنية. وسيستفيد السائقون الذين غيروا سياراتهم إلى «السيرغاز» من بطاقة التسريح التي ترخص لهم السير بـ«السيرغاز»، وتكون هذه البطاقة محل تأهيل دوري عن طريق زيارات لمراقبة المطابقة الخاصة بتركيبة «السيرغاز» بورشات نفطال كل 30 شهرا، وعند البيع أو الشراء تتغير رخصة السير باسم المالك الجديد على مستوى مصالح المناجم الولائية كل خمس سنوات، كما تقدم لهم نفطال ضمان 12 شهرا. وستمر كل سيارة على مهندسين متخصصين لمراقبتها والموافقة على تحويلها للسير بـ«السيرغاز» من عدمه، فليس كل المركبات مؤهلة للسير بهذا الوقود إلا إذا أثبتت المراقبة الجدوى حسب ما أوضحه مسؤول بالشركة لـ«النهار»، ما يعني أن السيارات القديمة التي يعود تاريخها إلى السبعينات أو الثمانينات غير معنية بنسبة كبيرة بالتحويل، كما أن كل صاحب سيارة تمكن من تحويل سيارته سيحقق ربحا هاما، حيث تظهر في حالة السير 100 كلم لمحرك 1800 سم مكعب فوارق كبيرة بين مستخدمي البنزين و«السيرغاز». ويستهلك مستعمل البنزين 12 لترا بتكلفة 276 دينار في المدينة، بينما يستهلك مستخدم «السيرغاز» 15.3 لترا بتكلفة 137.70 دينار، أي بربح يقدر بـ138.30 دينار لفائدة صاحب السيارة التي تسير بـ«السيرغاز»، أما الفارق عند السير خارج المدن، فيكون 6.3 لتر بتكلفة 144.90 دينار لمستخدم البنزين، بينما 8.4 لتر بتملفة 75.60 دينار لمستخدم «السيرغاز»، أي بربح 69.30 دينار لفائدة المركبة التي تسير بـ«السيرغاز»، أما السير المختلط فيكلف 8.3 لتر للمركبة التي تسير بالبنزين لنفس المسافة المذكورة بقيمة 190.90 دينار، بينما تحتاج مركبة تسير بـ«السيرغاز» إلى 11 لترا بتكلفة 99 دينارا، أي بربح 91.90 دينار لفائدة مركبة «السيرغاز».