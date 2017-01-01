فتح عملية توظيف الاساتذة الاحتياطيين خلال الثلاثي الأول من سنة 2017

كشفت وزارة التربية الوطنية، أنه سيتم إعادة فتح وتفعيل الأرضية الرقمية لاستغلال القوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين بالمسابقة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 .

وأوضحت نورية بن غبريت، على صفحتها الرسمية في «الفايسبوك» ردا على مطالب الأساتذة الاحتياطيين، أنه سيتم إعادة فتح وتفعيل الأرضية الرقمية لاستغلال القوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين في المسابقة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، بالإضافة إلى ذلك نشرت كافة التفاصيل التي تخص عمليات التوظيف عبر المواقع الإلكترونية المخصصة لكل ولاية، وفتح الأرضية الرقمية لمعرفة مستجدات العملية من جهة، وتجنب كل التجاوزات والتلاعبات الحاصلة على مستوى المديريات، والتكتم الملحوظ في عملية الاستدعاء والأخذ بالقوائم من جهة أخرى.

وأضافت الوزيرة في تصريح سابق، أن استغلال الأرضية الرقمية للتوظيف والرخصة الاستثنائية التي منحتها الوظيفة العمومية، لاستغلال القوائم الاحتياطية للمترشحين الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة، تم توظيف 64 ألف أستاذ، كما تمكنا من تقليص، إلى حد كبير، عدد الأساتذة المتعاقدين في القطاع، الذي بلغ عددهم ما يقارب 5 آلاف متعاقد هذه السنة، بعد أن كان في حدود 40 ألف خلال السنوات الأخيرة.

وأبرزت الوزيرة في هذا الإطار، أهمية النظام الآلي الذي سمح بمعالجة مشكل انقطاع الدراسة، والاستغلال الأمثل للتأطير المتوفر في مختلف الولايات، وترشيد النفقات العمومية من خلال منح إمكانية دخول الأرضية الرقمية لكل من مدير التربية والإدارة المركزية والمفتشيات الولائية للوظيف العمومي.

وبخصوص التأطير الإداري، أكدت أن سبب وجود مناصب مفتوحة للترقية لرتبة مدير مؤسسة تعليمية، راجع لحصول عدد قليل فقط من المترشحين على معدل الامتحان المهني.