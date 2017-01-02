هولاند في العراق تأكيدا لالتزامه بمحاربة داعش

وصل الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند صباح الإثنين، إلى العراق في زيارة يلتقي خلالها الجنود الفرنسيين المتمركزين في أقرب مكان إلى خط الجبهة ضد تنظيم داعش .

وحطت طائرة هولاند في بغداد قبيل الساعة 04:30 بتوقيت غرينيتش في ثاني زيارة يقوم بها هولاند إلى العراق بعد تلك التي قام بها في سبتمبر 2014، مباشرة بعد سقوط الموصل بأيدي تنظيم داعش، كان هولاند السباق إلى زيارة بغداد وإعلان دعم عسكري كبير من فرنسا للقوات العراقية بمواجهة الإرهابيين.

ويرافق وزير الدفاع، جان ايف لودريان، الرئيس الفرنسي في زيارته، ومن المتوقع أن يبحث مع رئيس الحكومة حيدر العبادي آخر التطورات العسكرية في الموصل التي تعمل القوات العراقية على انتزاعها من التنظيم الإرهابي حيا بعد حي منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي.

وفي حال قرر الرئيس الفرنسي هذه المرة أيضا زيارة كردستان العراق على غرار ما فعل عام 2014، فإنه سيكون قريبا جدا من خط الجبهة في الموصل، حيث تقدم القوات الخاصة الفرنسية التدريب والمشورة العسكرية لقوات البشمركة الكردية.

وقال هولاند قائد القوات المسلحة الفرنسية في كلمته لمناسبة حلول العام الجديد مساء السبت: "لم ننته بعد من وباء الإرهاب الذي علينا أن نواصل قتاله"، مضيفاً "عملياتنا العسكرية في مالي وسوريا والعراق تأتي في هذا السياق".