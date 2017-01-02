تفاصيل غرامات وسحب النقاط من رخصة السياقة بالتنقيط

غرامات مالية من ألفين إلى 6 آلاف دينار وسحب رخصة السياقة لـ10 أيام فقط سحب 4 إلى 6 نقاط حسب نوع كل مخالفة

من المنتظر أن يتم، قريبا، الإفراج عن القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها وأمنها، وذلك بعد تعديل جميع المخالفات التي ستطبق بعد عن إدراج نظام رخصة السياقة بالتنقيط، الذي سيكون خلال العام الجاري .

وحسبما تضمنته المخالفات التي جاءت في مشروع القانون قيد الدراسة، فإن قيمة الغرامات تتراوح ما بين 2000 دينار و6000 دينار، في حين سيكون سحب رخصة السياقة لـ10 أيام كحد أقصى، كون في القانون الجديد سيتم سحب النقاط مع فرض غرامة وسحب رخصة السياقة لعشرة أيام. وفصّلت لجان مختصة تابعة لوزارة النقل والأشغال العمومية في المخالفات التي تضمنها قانون المرور الجديد، حيث تفرض غرامة من 2000 دينار إلى 2500 دينار على المخالفات أثناء وجود خلل في الإنارة والإشارة وكبح الدراجات، بينما تفرض نفس الغرامة في حال تسجيل مخالفة عدم تقديم وثائق المركبة بما فيها رخصة السياقة الخاصة بالمركبة المعنية واستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق، والتي يترتب عنها أيضا سحب الرخصة.

أما بالنسبة لمخالفة الراجلين للقواعد المنظمة لسيرهم لاسيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية ومخالفة الأحكام المتعلقة بالالتزام بتشغيل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحيوانات، فتتراوح بين ألفين وألفين و500 دينار، كما تفرض نفس الغرامة على مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات من دون محرك بمقطورة أو من دون مقطور، ومخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة التنبيه الصوتي، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور على الطرق والمسالك المخصصة لمركبات النقل الجماعي وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك ولمرور الراجلين، والتخفيض غير العادي للسرعة من دون أسباب، وعدم وضع لوحات التسجيل والتجهيزات وإشارات النقل الاستثنائي وكذا مؤشرات السرعة، بالإضافة الى عدم وضع علامة 80 من قبل السائق صاحب رخصة السياقة الاختيارية، وكذا السير على الخط المتواصل مع سحب الرخصة.

وبالنسبة لسحب النقاط، ستترتب غرامة مالية من 2000 إلى 4000 دينار وسحب 4 نقاط لمخالفات عدم احترام السرعة المحددة للمركبات ذات محرك حسب الطرق وعدم الامتثال بمنع المرور لبعض أصناف المركبات وكذا عدم الامتثال بالإلزام أو المنع المتعلق بعبور السكك الحديدية، بالإضافة إلى عدم استعمال حزام الأمن وعدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية وراكبيها، والمرور أو التوقف من دون ضرورة حتمية على شريط التوقف الاستعجالي للطريق السريع، أو خلل في أجهزة الإنارة وإشارة المركبات ذات المحرك. كما تفرض نفس العقوبات على مخالفة الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أو التصنت السمعي «الكيتمان» بكلتا الأذنين أثناء السياقة، وتجاوز 80 كيلومترا في الساعة بالنسبة للسائقين الجدد، وعدم احترام أولوية مرور الراجلين على مستوى الممرات المحمية.

كما تترتب غرامات مالية من 4 آلاف إلى 6 آلاف دينار، وسحب 6 نقاط من أصل 24 نقطة، مع سحب رخصة السياقة بالنسبة لمخالفات السير بالمركبة من دون إنارة أو إشارة والمناورات الممنوعة في الطرق السريعة، بالإضافة إلى عدم احترام أولوية المرور في مفترقات الطرق واجتياز الخط المتواصل، وغيرها من المخالفات الأخرى.