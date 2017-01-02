منح قروض حلال لمكتتبي LPP لتسديد ثمن الشقة

بنك «البركة» يعرض 6 من المائة كقيمة للمرابحة

سيستفيد مكتتبو السكن الترقوي العمومي من قروض من دون فائدة لتمويل شراء مساكنهم، بنسبة مرابحة تقدر بـ6 من المائة .

كشف مصدر رسمي من بنك البركة الإسلامي لـ«النهار» أنه سيعرض، خلال الساعات القليلة القادمة، منتوجا جديدا لقروض السكن المبرمج من طرف الدولة خاصة صيغة الترقوي العمومي، مضيفا أن كل مكتتبي LPP بإمكانهم الاستفادة من هدا القرض سواء بطريقة مباشرة عن طريق تحويل ملفهم من المديرية العامة للترقوي العمومي، أو بوضع الملف عبر كل مختلف فروع البنك عبر 48 ولاية وأشار ذات المتحدث إلى أن هده القروض تخص جميع المكتتبين الذين يحوزون على شهادة الاستفادة المسبقة، موضحا أن الاقتطاع يتم حسب الأجر الشهري للمستفيد والذي يكون في أغلب الحالات 30 من المائة من الأجر، مبرزا أن تسلم الصك يكون بعد دراسة الملف عبر الهيئة الخاصة بذلك على مستوى البنك، في آجال لا تتعدى 20 يوم. وحول نسبة المرابحة على القرض، قال ذات المسؤول إنها ستكون مميزة لهده الفئة كونها تتعلق بطالبي السكن، حيث تم تحديدها بـ6 من المائة، كاشفا أن السن يلعب دورا هاما في نسبة الاقتطاع، حيت يمكن تخفيضه إلى غاية 20 من المائة بالنسبة للشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة.

وكانت وزارة السكن قد فتحت الباب أمام مكتتبي ـLPP للحصول على قروض بنكية لتمويل عملية الاستفادة من مساكن الترقوي العمومي من جميع البنوك، بعد ما كانت محصورة فقط على بنك القرض الشعبي الجزائري، حيث أكد وزير السكن، عبد المجيد تبون، في تصريح سابق أنه بإمكان مكتتبي السكن الترقوي العمومي الحصول على قروص من جميع البنوك العمومية والخاصة إذا أرادو تمويل دفع ثمن مساكنهم، مشيرا إلى أن العملية لم ولن تنحصر فقط في الحصول على القرض من القرض الشعبي الجزائري، بل تحديد هذا البنك جاء من قبل وزارة المالية لتسهيل المهام أمام المستفيدين، واعتبر دات المتحدث أن القروض الممنوحة من طرف بنك البركة تعد حلالا وفق الشريعة الإسلامية.