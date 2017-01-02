اليوتيوب يكشف عن أهم 3 برامج ناجحة لقناة النهار

3 ملايين مشاهدة لـ"ريبورتاج":"عندما يتنافس الأثرياء لإحياء أعراس ألف ليلة وليلة"

كشفت حصيلة سنوية لمحرّك البحث "يوتيوب"، عن أهم ثلاثة برامج ناجحة في الحساب الرسمي لقناة "النهار"، ويتعلق الأمر بـ"ريبورتاج".. "عندما يتنافس الأثرياء لإحياء أعراس ألف ليلة وليلة"، والذي تجاوز عتبة الثلاثة ملايين مشاهدة خلال سنة 2016، يليه تحقيق القناة المعنوّن "منتوجات غريبة تشوّه الإسلام في الأسواق"، الذي بثّ في برنامج "جزائريون"، وحقق أكثر من مليون مشاهدة، ليأتي برنامج "الكاميرا الخفية" الذي بثّ خلال شهر رمضان الفارط، ويتعلق الأمر بـ"الحفاف خالتي بوعلام شعرها طاح"، والذي حقق ما يقارب المليون مشاهدة، لتبرز هذه الأرقام مدى تتبع الجزائريين لقناة "النهار"، وهو ما أكّدته مرارا مراكز سبر الآراء المتخصصة.

من جهتها، اعتبرت الزميلة كريمة سلامي، معدّة برنامج "الكاميرا الخفية"، بأن تصنيف برنامجها ضمن البرامج الأكثر مشاهدة في "اليوتيوب" عبر موقع القناة، في حد ذاته مفخرة وإنجازا لها، قائلة:"بفضل الثقة التي وضعتها فيَّ مسؤولة قسم الإنتاج، من دون أن أنسى جنود الخفاء الذين ساعدوا على إنجاح البرنامج، من مصوّر ومركّب، رغم أن فترة التصوير لم تتعدَ الـ 20 يوما، إلا أننا وبفضل الله، استطعنا التميّز ونحن سنقوم بتقديم الأفضل للمشاهدين الأوفياء"، ووعدت كريمة المشاهدين بمفاجآت كثيرة خلال شهر رمضان المقبل عبر قناة "النهار".

وبدوره، قال الزميل إسلام عريس، معد تحقيق "منتوجات غريبة تشوّه الإسلام في الأسواق"، بأنه سعيد بتمكنه من حصد أكبر نسبة مشاهدة للبرنامج عبر موقع القناة على "اليوتيوب"، خاصة وأن الموضوع تمت معالجته بطريقة جديدة، قائلا:"أهم شيء أركز عليه، هو كسر المواضيع التي يعتبرها العامة من الطابوهات، وأعد المشاهدين بالتركيز على المواضيع التي تهمهم، خاصة وأنني أحضّر حصصا جديدة ستدخل ضمن الشبكة البرامجية لشهر رمضان".