الأمن التركي يكشف عن صورة جديدة أوضح لمنفذ اعتداء إسطنبول

ظهرت صورة جديدة لمنفذ الاعتداء المسلح الذي استهدف ناديا ليليا بمنطقة "أورتاكوي" في مدينة إسطنبول، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي.

وفي إطار التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في اسطنبول ومكتب مكافحة الإرهاب في الولاية، تمكنت الفرق التابعة لشعبة مكافحة الإرهاب الاثنين، من الحصول على الصورة الأوضح لمنفذ الهجوم المسلح.

وتمكن فريق شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، من خلال الصورة التي تم الحصول عليها عبر كاميرات المراقبة التابعة للأمن، من تحديد أوصاف منفذ العملية ورؤية وجهه وملامحه بوضوح.