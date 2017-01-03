سائق يعرض سلاح زوجته الشرطية للبيع عبر «الفايسبوك» في قسنطينة

عالجت، أمس، محكمة الجنح بالزيادية في قسنطينة قضية غريبة الأطوار تتعلق بتهمة انتحال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، تورط فيها المدعو «ب.ن» وهو سائق لدى شركة أجنبية. حيثيات القضية كما جاء في جلسة المحاكمة، تعود إلى معلومات وردت إلى المصالح الأمنية مفادها قيام شخص بعرض سلاح ناري للبيع عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، وبعد التحريات التي باشرتها ذات المصالح، توصلت إلى المتهم الذي قام بعرض سلاح زوجته الشرطية للبيع، كما تداول عددا من الصور تخص بدلة زوجته الخاصة بالمهنة على صفحته منتحلا صفة شرطي عن طريق عرضه لصورة عن البطاقة المهنية الخاصة بسلك الأمن. المتهم وأثناء سماع أقواله، صرّح أن القضية كانت على سبيل المزاح رفقة أصدقائه الذين يعرفونه جيدا، كما أن حسابه على صفحة» الفايسبوك» كان يحمل اسمه الحقيقي وصوره الشخصية، وأن صور السلاح والبدلة التي تم تداولها ليست لزوجته، وإنما قام بتحميلها من شبكة الأنترنت. من جهته دفاع المتهم أكد أن الجريمة المتابع بها غير فعلية وغير واقعية، وأن المادة المتابع بها لا صلة لها بما اقترفه موكله. من جهته، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة، في حين اختارت هيئة المحكمة معاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج.