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تسقيف أسعار بيع السجائر في نقاط البيع بالتجزئة

  • 03/01/2017
  • زايدي أفتيس
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تسقيف أسعار بيع السجائر في نقاط البيع بالتجزئة تحميل الملف

قررت سلطة ضبط سوق التبغ والمنتجات التبغية تقنين أسعار بيع التبغ على مستوى نقاط بيع التجزئة، وذلك من أجل منع أي زيادة في هذه المادة، وذلك بعد تلقيها إخطارات من قبل الشركات المنتجة حول الأسعار الجديدة التي تم اعتمادها بداية من الفاتح جانفي الجاري. أعلنت شركة التبغ الجزائرية الإماراتية «ستايم» عن أسعار بيع منتوجاتها من التبغ بالتجزئة، وذلك لمنع أي زيادة غير قانونية على مستوى نقاط البيع، بعد تلك الزيادات التي فرضتها بداية من أول يوم في السنة الجارية، والتي جاءت بعد تبعات رفع الضريبة التي جاءت في قانون المالية للسنة الجارية. وقد نشرت الشركة أسعار جميع منتجاتها، وأكدت أن هذه الأسعار موحدة على مستوى نقاط البيع المتواجدة على المستوى الوطني، حيث قامت بإصدار البيان بعد إخطار سلطة ضبط السوق التبغ والمنتجات التبغية، وأعلمت التجار بضرورة التقيّد بأسعار البيع العمومية للسجائر المصنعة والموزعة من طرفها للمستهلكين. ومست الزيادات الجديدة في الرسوم والضرائب الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر، والتي تضمنت الرسم على الاستهلاك المحلي المطبق على كمية أو حجم التبغ المستخدم في صناعة مختلف أنواع السجائر، حيث وصلت الى 600 دينار للكلغ بالنسبة للتبغ البني، و971 دينار للكلغ بالنسبة للتبغ الأشقر. واستحدث التشريع الجبائي في الجزائر، السنة الماضية، رسما للاستهلاك المحلي يفرض على قيمة أو سعر علبة السجائر، حيث تم تحديد الرسم بـ10 من المائة من قيمة العلبة، ما ساهم في زيادة أسعار السجائر، وقد سجلت أسعار التبغ والسجائر ارتفاعا مسبقا في السوق، وقد تراوحت الزيادات ما بين 10 و15 دينارا.                              

 

 

موضوع : تسقيف أسعار بيع السجائر في نقاط البيع بالتجزئة
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تعقيب
مريص
2017/01/04
وعلاه التسقيف والضرائب 10 فقط بينما الحاجات الضرورية للشعب تزيدولها حتى 19 في المئة ونسيت نقول بلي التبغ يباع في طاولات الشارع ولا يدفعون الضرائب
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  • عريض
  • مائل
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