صورة شمسية فقط لطلب جواز السفر والبطاقة البيومتريين.. بعد شهر

ربط كلّ مصلحة بالبلديات في المديريات والجهات الخارجية التّي يرتبط عملها بها إلكترونيا

ستطلق وزارة الداخلية والجماعات المحلية تطبيقات جديدة على مستوى 1541 بلدية، تسمح للراغبين في الحصول على جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين بتقديم طلب فقط وصورة شمسية للحصول على هذين الوثيقتين، مع إلغاء جميع الوثائق الأخرى، فضلا عن إلغاء عملية التّحويل، وذلك بفضل الانتهاء من ربط السجل الوطني للحالة المدنية بالمركز الوطني البيومتري.

وستلغي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بناء على الإجراءات الجديدة لإستخراج جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية، عدّة وثائق تطلب أثناء استخراجهما، حيث ستعمم العملية بعد شهر ونصف من مرحلة التجارب على مستوى بلدية الجزائر الوسطى التي اختيرت كبلدية نموذجية لتحضير البلديات لإطلاق التطبيقات الإلكترونية الجديدة التي تتيح هذه الخدمة، فضلا عن عملية ثانية اختيرت لها نفس البلدية لتحضير باقي البلديات، ويتعلق الأمر بإطلاق البلدية الإلكترونية، حيث ستستمر مرحلة التجارب بهذه البلدية مدّة سنة ونصف ثمّ تعممّ بعدها على كلّ البلديات. وكشف رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية الجزائر الوسطى، قاضي عبد الحميد، في تصريح لـ«النهار» أمس، كلّ تفاصيل العمليتين اللّتين اختارت الداخلية أن تكون الجزائر الوسطى نموذجية لهما، مؤكدا أنّ العملية الخاصة بالوثيقة البيومترية انطلقت منذ أسبوع، وسيترتب على التطبيقات الجديدة التي يقوم فريق من المركز البيومتري المتواجد بالبلدية بتجربتها، إلغاء عدّة وثائق منها شهادة الميلاد الخاصة «أس 12» و شهادة الإقامة، بفضل تسجيلها آليا بالسجل الوطني للحالة المدنية وعدد من الشبابيك وإلغاء التحويل. وأفاد أنّ عملية ربط سجل الحالة المدنية بالمركز البيومتري ستقدّم تسهيلات كبيرة للمواطن، حيث أنه لطلب جواز السفر سيكتفي المواطن بتقديم طلب وصورة شمسية فقط، كما أنّ كل الأخطاء سيتم تصحيحها آنيا قبل تحويل الملف إلى المركز البيومتري، عكس ما يحدث الآن حيث لا تكتشف الأخطاء على مستوى البلديات وتحول المعلومات للمركز، وهناك يتم اكتشافه ويجد المواطن نفسه مضطرا لانتظار مدة أطول بين عودة الملف للبلدية وتصحيح الخطأ، وأكد أنه سيتم لاحقا مع تثبيت تطبيقات أخرى تمكين المواطن من الطلب والتأكيد والتصديق على المعلومات بنفسه، ما يعني أن مصلحة البيومتري بالبلديات ستعرف تراجعا للأعوان إلى ثلاثة بدل 14 اليوم حسب ذات المسؤول. من جهة أخرى، أفاد أنّ العملية الثانية الخاصة بالبلدية الإلكترونية التي ستعمم بعد سنة ونصف من الآن بكل البلديات، سيتم من خلالها ربط كل مصالح البلديات بالمديريات والجهات الخارجية التي لها علاقة بها إلكترونيا، بنفس الطريقة التي يتم بها العمل على ربط سجل الحالة المدنية بالمركز البيومتري، حيث سيتم بناءا على ذلك تحويل المراسلات الرسمية إلكترونيا عكس ما يحدث اليوم، أين يتنقل أعوان البلديات للمحاكم وينقلون الطرود أو التنقل للوظيف العمومي كل أربعاء، حيث ستتم كل المعاملات مستقبلا إلكترونيا، فضلا عن أن الردّ على طلبات المواطن سيكون فوريا، كالتي تخصّ الحصول على رخص البناء، التي كانت تستوجب موافقة مديريات التعمير. وكان وزير الدّاخلية صرّح أنّ الإدارة الإلكترونية ستعمم على كل بلديات العاصمة ووهران وقسنطينة قبل نهاية السنة.