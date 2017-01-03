رفع الرسم على رخص البناء وشهادة المطابقة

رفعت الحكومة قيمة الرسم على الشهادات والرخص المتعلقة بقطاع البناء، سواء البنايات السكنية أو الصناعية أو التجارية، والتي تراوحت بين 3 آلاف دينار و225 ألف دينار . ومست هذه الزيادات كل رخص البنايات السكنية التي تتراوح قيمتها ما بين 75 مليون سنتيم وملياري سنتيم، حيت تم تتبيث قيمة الرسم على الرخصة على البناية التي تبلغ قيمتها 75 مليون بـ3 آلاف دينار، و5 آلاف دينار للبنايات السكنية التي تبلغ قيمتها 100 مليون سنتيم، و7500 ألف دينار للبنايات البالغة قيمتها 150 مليون سنتيم، في حين وصل الرسم على البنايات البالغة ملياري سنتيم إلى 75 ألف دينار. ومست هذه الزيادات كذلك البنايات المخصصة للطابع التجاري والصناعي، حيث حدد الرسم على البناية البالغة قيمتها 7 ملايين دينار بـ75 ألف دينار، في حين بلغ الرسم على البناية المقدرة بـ10 ملايين دينار 90 ألف دينار، و15 مليون دج بـ105 آلاف دينار، والبناية المقدرة بـ20 مليون دينار بـ120 ألف دينار، في حين وصلت البناية المقدرة بـ100 مليون دينار إلى 225 ألف دينار. وفي سياق ذي صلة، تم إحداث تغيير في قيمة الرسم على شهادات المطابقة، حيث بلغت بموجب التعريفة الجديدة 1500 دينار على البنايات السكنية المقدرة قيمتها بـ75 مليون سنتيم و2250 دينار على البنايات المقدرة قيمتها بـ100 مليون سنتيم، لتصل إلى 18 ألف دينار في البنايات التي تصل قيمتها إلى 2 ملياري سنتيم، في حين لم تستثن البنايات ذات الطابع التجاري والصناعي من الزيادات في التعريفة الخاصة بشهادة المطابقة، حيث بلغت 9 آلاف دينار للبنايات البالغة قيمتها 7 ملايين دينار، وقرابة 10 آلاف دينار للبنايات البالغة قيمتها 10 ملايين دينار، و11.250 دينار للبنايات البالغة قيمتها 15 مليون دينار، و12.750 دينار للبنايات البالغة قيمتها 20 مليون دينار، و14.250 دينار بالنسبة للبنايات ذات قيمة تصل إلى 25 مليون دينار، لتصل الى 30 ألف دينار للبنايات البالغة قيمتها 100 مليون دينار.