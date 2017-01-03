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تخفيضات بـ70 ٪ على تأمين السيارات لعمال التربية

  • 03/01/2017
  • عبد الرؤوف شودار
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تخفيضات بـ70 ٪ على تأمين السيارات لعمال التربية تحميل الملف

تخفيضات تصل إلى 50 ٪ على تأمين مختلف الأخطار للمنازل

أمضت النقابة الوطنية لعمال التربية «أسنتيو» اتفاقية مع شركة التأمينات «أليانس» سيستفيد بموجبها عمال القطاع المنتمين للنقابة من تخفيضات تصل إلى 70 ٪ على تأمينات السيارات و50 ٪  .وحسب نص الاتقافية الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإنها تشمل مختلف الأخطار وأنواع التأمينات التي يحتاجها الأساتذة، من تأمينات السيارات المختلفة والتأمينات على الرحلات والتأمين على السفر والتأمينات على المخاطر الكبرى وتأمين المنازل، حيث تم وضع بنود خاصة، توضح صيغة التأمين التي تشملها الاتفاقية، إضافة إلى التخفيضات التي تشملها.

ووصلت نسبة التخفيضات إلى 70 ٪ على تأمينات السيارات في العديد من الصيغ، إضافة إلى تخفيضات أخرى على الصيغ المتبقية، حيث تم تحديد مبالغ خاصة بعمال قطاع التربية المنتمين إلى النقابة الوطنية لعمال التربية «أسنتيو» في مختلف صيغ تأمينات السيارات، على غرار التأمينات ثابتة التعويض والتأمينات على السرقة والحرائق.

كما حددت الاتفاقية تخفيضات بنسبة 50 ٪ على التأمينات لمختلف الأخطار المخصصة للمنازل كالسرقة، وأخطار المياه أو كسر الزجاج أو أخطار الكهرباء وأخطار أخرى، في حين حددت تخفيضات أخرى على عدة تأمينات على غرار التأمين على الرحلات والتأمين على السفر والتأمين على الكوارث الكبرى، كالزلازل والفياضانات والعواصف وانزلاقات التربة.

وحددت شركة التأمين «أليانس» المعنية بالاتفاقية، شروط الاستفادة من هذه التخفيضات، من خلال إلزام الراغبين في التأمين لديها والحصول على تخفيضات الاتفاقية بضرورة إحضار شهادة انتماء إلى النقابة الوطنية لعمال التربية «أسنتيو»، في حين أكدت أنه بإمكان بعض أقارب المنتمين للنقابة أن يستفيدوا من هذه التخفيضات في إطار الاتفاقية على غرار الوالدين أو الأبناء.

وأشارت شركة «أليانس» في بنود الاتفاقية، إلى أن هذه الأخيرة صالحة لمدة 3 سنوات لإعادة قابلة التمديد، في حين أنها قابلة للفسخ في حال الإخلال بأحد بنودها المنصوصة في عقد الاتفاقية الممضات بين الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية «أسنتيو» والمدير العام لشركة «ألياس» للتأمينات حسان خليفاتي.

 

 

موضوع : تخفيضات بـ70 ٪ على تأمين السيارات لعمال التربية
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(4 )

تعقيب
1 فاروق مملكةبن خربيط 2017/01/04
مجرد سؤال : هل هناك تامينات للامراض النفسية و الانهيارات العصبية الناجمة عن اكراهات المهنة ؟؟؟وهل هناك تامينات على اعتداءات المتوحشين من التلاميذ واشباه الاولياء ؟؟؟
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2 HACHEMI algerien 2017/01/04
ET OU EST PASSE NOTRE MINISTRE CELUI DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AUCUN PREVILEGE POUR LES EMPLOYEURS NI BAISSE SUR LES ASSURANCES SUR L INTERNET SUR LA RETRAITE ET PIRE SUR LES SALAIRES VOIR LES INTENDANTS QUI ATTENDENT DES PROMESSES EN VAIN .EST CE QUE NOUS SOMMES VRAIMENT DES EMPLOYES COMME LES AUTRES OU DES SIMPLES CASE TROU.UN PEU DE SAGESSE MONSIEUR LE MINISTRE NOUS SOMMES LES DERNIERS...
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3 HAMIDA ALGER 2017/01/04
لماذا عمال التربية فقط ؟ نحن ليس عمال ؟
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4 سلك مشترك Tlemcen 2017/01/04
الكذب في الكذب
أسعار التأمينات مرتفعة جدا . 70% مجرد كذب
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