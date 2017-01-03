تخفيضات بـ70 ٪ على تأمين السيارات لعمال التربية

تخفيضات تصل إلى 50 ٪ على تأمين مختلف الأخطار للمنازل

أمضت النقابة الوطنية لعمال التربية «أسنتيو» اتفاقية مع شركة التأمينات «أليانس» سيستفيد بموجبها عمال القطاع المنتمين للنقابة من تخفيضات تصل إلى 70 ٪ على تأمينات السيارات و50 ٪ .وحسب نص الاتقافية الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإنها تشمل مختلف الأخطار وأنواع التأمينات التي يحتاجها الأساتذة، من تأمينات السيارات المختلفة والتأمينات على الرحلات والتأمين على السفر والتأمينات على المخاطر الكبرى وتأمين المنازل، حيث تم وضع بنود خاصة، توضح صيغة التأمين التي تشملها الاتفاقية، إضافة إلى التخفيضات التي تشملها.

ووصلت نسبة التخفيضات إلى 70 ٪ على تأمينات السيارات في العديد من الصيغ، إضافة إلى تخفيضات أخرى على الصيغ المتبقية، حيث تم تحديد مبالغ خاصة بعمال قطاع التربية المنتمين إلى النقابة الوطنية لعمال التربية «أسنتيو» في مختلف صيغ تأمينات السيارات، على غرار التأمينات ثابتة التعويض والتأمينات على السرقة والحرائق.

كما حددت الاتفاقية تخفيضات بنسبة 50 ٪ على التأمينات لمختلف الأخطار المخصصة للمنازل كالسرقة، وأخطار المياه أو كسر الزجاج أو أخطار الكهرباء وأخطار أخرى، في حين حددت تخفيضات أخرى على عدة تأمينات على غرار التأمين على الرحلات والتأمين على السفر والتأمين على الكوارث الكبرى، كالزلازل والفياضانات والعواصف وانزلاقات التربة.

وحددت شركة التأمين «أليانس» المعنية بالاتفاقية، شروط الاستفادة من هذه التخفيضات، من خلال إلزام الراغبين في التأمين لديها والحصول على تخفيضات الاتفاقية بضرورة إحضار شهادة انتماء إلى النقابة الوطنية لعمال التربية «أسنتيو»، في حين أكدت أنه بإمكان بعض أقارب المنتمين للنقابة أن يستفيدوا من هذه التخفيضات في إطار الاتفاقية على غرار الوالدين أو الأبناء.

وأشارت شركة «أليانس» في بنود الاتفاقية، إلى أن هذه الأخيرة صالحة لمدة 3 سنوات لإعادة قابلة التمديد، في حين أنها قابلة للفسخ في حال الإخلال بأحد بنودها المنصوصة في عقد الاتفاقية الممضات بين الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية «أسنتيو» والمدير العام لشركة «ألياس» للتأمينات حسان خليفاتي.